Hi ha un nou programa que s'ha posat en marxa i es diu "Gossos als jutjats de menors", és com una mena de teràpia com ja hem vist en altres ocasions als hospitals. Aquest nou programa està impulsat per Purina i Doctor Animal i darrerament ha augmentat la seva demanda en un 90%. Per saber en què consisteix aquest programa i aquest augment de la demanda parlem amb la psicòloga tècnica en Terapia Assistida amb Animals, VanesaCarral



- En què consisteix aquest programa?



Sempre poso a les persones en la situació d'anar a declarar a un jutjat i l'estat emocional en aquell moment, ja sigui víctima o testimoni d'un delicte, pot ser de nerviosisme, frustració, ansietat, tristesa o por i si ho pateix un nen, aquestes emocions es multipliquen.