Els beneficis dels gossos als jutjats de menors

Hi ha un nou programa que s'ha posat en marxa i es diu "Gossos als jutjats de menors", és com una mena de teràpia com ja hem vist en altres ocasions als hospitals. Aquest nou programa està impulsat per Purina i Doctor Animal i darrerament ha augmentat la seva demanda en un 90%. Per saber en què consisteix aquest programa i aquest augment de la demanda parlem amb la psicòloga tècnica en Terapia Assistida amb Animals, VanesaCarral



- En què consisteix aquest programa?



Sempre poso a les persones en la situació d'anar a declarar a un jutjat i l'estat emocional en aquell moment, ja sigui víctima o testimoni d'un delicte, pot ser de nerviosisme, frustració, ansietat, tristesa o por i si ho pateix un nen, aquestes emocions es multipliquen. Els gossos alliberen tota aquesta càrrega en el moment de testificar, és com una mena d'ansiolític que ajuda a fer-ho d'una manera més humana.



- Tothom sap el paper terapèutic que tenen els animals de companyia, però mai s'havia reconegut la seva implicació en aquest aspecte.



En un jutjat és un espai fonamental i la presència dels gossos s'està convertint en una eina clau per aquests menors, sobretot per humanitzar aquests processos. La presència dels gossos en els hospitals és molt reconeguda i també ajuda que els nens estiguin més còmodes i

que els nens rebaixin els seus nivells d'ansietat quan s'han de fer proves mèdiques, es tracta d'aquest procediment, però traslladat als jutjats, ja que també es tracta d'un entorn hostil per als menors.



- En quins casos es demanda més la presència dels gossos?



Els casos de violència de gènere són els que més demanden aquest servei.