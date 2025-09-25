Oli señala las claves del Oviedo-Barça: "Me gustaría tenerlos en el equipo"

Gran día en Oviedo. 24 años después el FC Barcelona regresa al Carlos Tartiere para jugar un partido de la máxima categoría.

El conjunto de Hansi Flick jugará el primero de los tres partidos en siete días. El Barça está obligado a ganar para no distanciarse del líder, el Real Madrid, que le saca cinco puntos en la clasificación de Primera División. Para lograrlo el técnico alemán no podrá contar con Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Balde y Ter Stegen por lesión.

Sí ha entrado en la lista el canterano Dro, que cuajó una muy buena pretemporada con el primer equipo azulgrana en la gira por Corea del Sur y Japón.

En Esports COPE hemos hablado con el comentarista de Tiempo de Juego, Oli. "Son muchos años sin ver al FC Barcelona en el Nuevo Carlos Tartiere. La pena es el horario. Es un poco tarde para los niños, pero bueno al final es una fiesta para la ciudad", destacó, en Esports COPE.

En los últimos precedentes entre los dos equipos estaba el exjugador del conjunto asturiano "Me voy al partido del Camp Nou con el gol de Jaime. En teoría es muy difícil. La distancia entre ambos no era como ahora. Teníamos gente de experiencia. El Real Oviedo ahora es un equipo que acaba de ascender. Le rematan demasiado y mete gol cada cinco partidos", admitió.

Oli cree que el conjunto de Paunovic le puede dar guerra al Barça esta noche. "Hizo un partido bastante correcto ante el Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso tuvo que emplearse al máximo. Se armará hoy con Cazorla en el medio".

EFE Hansi Flick tiene claro que Lamine Yamal acabará ganando el Balón de Oro.

La duda que tiene Oli está en la delantera. "No veo a Rondón corriendo a los espacios. El Barcelona tendrá mucho tiempo la pelota", dijo.

El Barça jugará tres partidos en siete días, por ello, el técnico alemán Hansi Flick podría tirar de rotaciones ante el Real Oviedo. "Cualquier rotación, cualquier suplente del conjunto blaugrana sería titular en el Real Oviedo. El problema está en la calidad técnica".

La apuesta del conjunto de Paunovic, según Oli, pasa por "jugar con cinco atrás". "Cazorla va a estar. Pedri si manda en el partido la cosa se complica, pero vamos a jugar con ilusión", remarcó.

Oli habla de la actualidad del Betis para Deportes COPE Sevilla.

Finalmente, analizó el arranque de temporada de Ferran Torres y Fermín: "Soy de los jugadores que no están en el foco mediático. Son fundamentales para el entrenador. Esa capacidad que tiene para el gol es fundamental. Me gustaría tenerlos en el equipo si fuera entrenador", finalizó.