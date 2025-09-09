“Pedri está lejos de su madurez pero ya juega como un veterano”

Pedri lleva muchos meses jugando a un nivel excepcional pero el pasado domingo firmó en Turquía una actuación que rozó la perfección. Manejó al equipo, se hartó de combinar, de asistir y metió dos preciosos tantos. Jonathan Vega, en aquellos tiempos ojeador para la U.D. Las Palmas, fue el que lo vio claro antes que nadie. “Era fácil verlo, no pasaba desapercibido, ya en esas etapas tempranas marcaba diferencias, aunque su evolución no la podía intuir nadie”, explica. Sobre su actuación en Konya opina que “estuvo cerca de la perfección, pero este chaval siempre nos sorprende así que no vamos a ponerle techo, todavía puede dar más nivel. Está lejos de su madurez deportiva pero ya juega como un veterano”, reflexiona Vega para Esports COPE.

La temporada pasada con el Barça ya estuvo a un nivel altísimo, fue pieza clave para que el equipo pudiera levantar el triplete nacional y se quedara a un paso de la final de la Champions. Este curso va por el mismo camino y después de ver el partido que se marcó con la selección es normal hacerse un par de preguntas. Una es si está en el mejor momento de su carrera. Jony Vega responde que “por lo menos sí está en su momento más estable, ha dejado atrás una etapa complicada con lesiones, ha cogido confianza y ahora estamos viendo al mejor Pedri”. La otra pregunta es si ya es el mejor del mundo en su posición. Jony cree que “sí, Pedri es de aquellos jugadores por los que merece la pena pagar una entrada”. Ante la proximidad de la gala del balón de oro toca poner el debate sobre la mesa. Se habla de Lamine Yamal, se habla de Dembélé, jugadores de ataque, con gol... Se sabe que los centrocampistas, y ya no digamos defensas o porteros, lo tienen mucho más complicado para lograr ese tipo de galardones. Vega apunta que además de por su categoría futbolística “habría que recompensar lo que proyectan este tipo de jugadores hacia el exterior: una vida estable, sin estridencias, prefieren estar más bien alejados de los focos y no destacan por nada que no sea por su fútbol”.

Un par de cuestiones tácticas. En qué posición puede brillar más Pedri. Para Jonathan Vega “le va bien estar cerca del área, aunque con la madurez que demuestra y por cómo entiende los espacios puede jugar en el doble pivote, le prefiero en la media punta”. Y no le extraña su capacidad de trabajo y para recuperar balones: “ya en etapas formativas abarcaba mucho terreno, no le costaba repetir esfuerzos, no tenía problema en ponerse el mono de trabajo, siempre entendió que el fútbol es más que tener el balón en los pies”. Es verdad, pero qué placer verle cuando lo tiene.