Sonny Anderson pide más tiempo para Vitor Roque: "En el Barça es poco"

El ex azulgrana Sonny Anderson dio las claves para que el Barça haga un equipo competitivo la próxima temporada. En declaraciones a Esports COPE, el ex jugador brasileño, ahora comentarista en beIN SPORTS, aseguró que el conjunto de Xavi Hernández "no se puede quedar fuera de la final de la Champions".

"Pasa en muchos clubes. Hemos vivido temporadas con Xavi, Messi, Puyol... pero no hemos encontrado esos jugadores todavía. El equipo sabe que puede ganar en el futuro; se tiene que ajustar", repasó.





La decisión de Xavi

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, continuará dirigiendo al equipo culé la próxima temporada tras dar marcha atrás a su adiós hace tan solo tres meses.

Sonny Anderson confía en el proyecto del entrenador de Terrassa para el curso 2024-2025. "Ha ganado la Liga y conoce bien el Barcelona. Es el entrenador que necesita el club y va a triunfar", expresó.

El ex del Barça tomó partido por Vitor Roque en la polémica sobre el futuro del delantero brasileño. "No es fácil jugar en el fútbol español. Hemos visto la primera temporada de Vinicius en el Real Madrid o Rodrygo. Se tiene que acostumbrar. La próxima temporada lo veremos con la posibilidad de jugar. Es difícil jugar ahí".





"Estaba en un equipo que no era tan grande en el fútbol brasileño. Cuando vienes al Barcelona es complicado porque tienes que ganar todos los partidos. El año que viene va a triunfar", añadió.

"Sería una gran final"

En cuanto a las semifinales de la Liga de Campeones, el ex goleador azulgrana, de 54 años, cree que "el PSG remonta" ante el Borussia Dortmund. "Está a un partido de llegar a la final. No jugó bien en la ida, pero pudo ganar. Creo que pasará".

Mismas sensaciones tiene con la otra semifinal que se disputa este miércoles - 21:00 horas - en el Santiago Bernabéu. "El Real Madrid ha sido en los últimos años de los mejores equipos de la Champions. Conoce bien la competición", apuntó.