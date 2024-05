"Peki", DT del Lorca Deportiva "O no ha jugado nunca al fútbol o no entiende lo que había en juego"

24 horas después del partido entre el CF Lorca Deportiva y el Real Murcia Imperial de primera eliminatoria de Fase de Ascenso a Segunda RFEF, continúa el enfado entre los miembros de la plantilla y cuerpo técnico del equipo lorquino con la actuación del colegiado Castell Orozco que anuló un gol a Morete, expulsó a Solsona y no señaló falta sobre Fresneda en la jugada del gol del Real Murcia Imperial.

COPE ha podido hablar con David Navarro "Peki" el director deportivo de la entidad lorquina quien ha destacado que "estamos intentado olvidar lo que pasó ayer en el tema extradeportivo. Como comenté, no nos han dejado ni empatar ni ganar".

El lorquino ha señalado en los micrófonos azules de COPE LORCA que "puede entender la jugada del gol anulado a Morete, puedo entender la acción de la falta en el gol, pero dejarnos con un jugador menos por la acción de Solsona, o no ha jugado nunca al fútbol o no entiende lo que había en juego".

Tras el 0-1 ahora toca reponerse y pensar en el partido de vuelta que aún no tiene horario confirmado, "estamos con la necesidad imperiosa de creer en nosotros, si lo hacemos como ayer podemos lograrlo"

El director deportivo del equipo blanquiazul ha confirmado a COPE que "recurriremos la segunda cartulina amarilla que vio Solsona para ver si puede estar con nosotros y si no está, creo que ofrecimos la verdadera calidad que tiene la plantilla".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El equipo lorquino se muestra confiado en la posibilidad de remontar la eliminatoria, el entrenador Alberto Castillo consideraba que un gran escenario como Nueva Condomina puede ser "el ideal para la remontada", algo que ratifica David Navarro "el escenario puede ser cualquiera, pero creo que las dimensiones del terreno de juego y las condiciones se pueden dar es posible, siempre y cuando mantengamos la línea del partido de ayer, minimizamos las virtudes del rival"

Para ese partido, todos los aficionados que lo deseen podrán viajar en los autobuses que pondrá a disposición el equipo lorquino. Sólo se tendrán que hacer cargo de las entradas para acceder al estadio.