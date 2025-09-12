Nástic, Europa y Sabadell, a mantener la condición de invictos

Los tres equipos catalanes de Primera RFEF llegan a la tercera jornada de liga con el objetivo de mantener a cero el casillero de derrotas. En el caso del Nástic y del Europa una segunda victoria en liga les consolidaría en la zona noble de la clasificación. Para los arlequinados el triunfo se antoja necesario teniendo en cuenta que jugarán en casa y que los dos primeros partidos se saldaron con respectivos empates. Los tres compromisos se disputarán en la jornada de sábado.

El Nástic recibirá en el Nou Estadi Costa Daurada la visita del Sanluqueño. Los granas tendrán como referencia más inmediata el encuentro que disputaron los del Palmar frente al Sabadell en la jornada anterior y en los que se sobrepusieron a una expulsión y un 0-2 en contra para rescatar un punto. Las sensaciones que han tenido los de Luis César de momento ante Algeciras y Betis B han sido buenas en general con algún aspecto a corregir según el propio técnico.

El test para el Europa será más exigente. Los escapulados vienen de salvar un punto en el Nou Sardenya ante el Sevilla B y visitan el terreno de juego del Villarreal B con la intención de volver a Barcelona con la victoria tal y como sucedió en el desplazamiento a Torremolinos. El aterrizaje en la categoría ha permitido sumar cuatro puntos a los que deberán seguir bastantes más en clave de permanencia como objetivo teniendo en cuenta que la segunda vuelta la tendrán que afrontar lejos del Nou Sardenya por normativa. Los de la Plana son décimos después de una victoria y una derrota en los dos primeros partidos de liga.

Para el Sabadell la visita del Cartagena se presenta con la necesidad de sumar la primera victoria en la liga y en casa. Los de Ferrán Costa vienen de dos partidos en los que merecieron más frente a Elsense y Sanluqueño. De hecho en Sanlúcar la victoria se escapó a pesar de haber disfrutado de un 0-2 a favor. Para el partido ante los departamentales será baja por sanción Sergio Segura. El técnico Ferran Costa seguirá sin poder sentarse en el banquillo después de su expulsión ante el Eldense en la primera jornada. En el club arlequinado no ha sentado del todo bien el horario del partido, las dos de la tarde. Se trata de un horario habitual en Primera y Segunda División y que ahora hace sus pinitos en la tercera categoría de nuestro fútbol.