Montilivi acerca al Girona a la permanencia

El triunfo por la mínima del Girona contra el Villarreal, 1-0, cierra una herida que se abrió el 24 de agosto cuando el conjunto castellonense endosó un 5-0 a los de Míchel. Era solo la segunda jornada de la Liga pero el Girona se mostró como un equipo roto, falto de piezas para poder funcionar y sin rumbo. Esa derrota vino acompañada de la inicial en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano, 1-3, y de otra más ante el Sevilla (0-2). El primer punto sumado del Girona no llegó hasta el 14 de septiembre con el Celta como rival (1-1) y para conseguir el primer triunfo tuvo que esperar hasta el 4 de octubre (2-1 contra el Valencia). Los malos resultados en el tramo inicial del campeonato con sólo 6 puntos de 33 posibles condenaron al Girona a vivir 133 días en la zona de descenso. El Girona en este 2026 es otro equipo.

El factor Montilivi ha tenido una importancia decisiva en el cambio radical del equipo respecto a la primera parte del campeonato. De los 4 equipos que ahora mismo ocupan posición de Liga de Campeones dos han perdido en feudo gerundense, uno no ha pasado del empate y solo el Atlético de Madrid se ha llevado el triunfo. El Barcelona llegó como líder a Montilivi e hincó la rodilla (2-1) y el Real Madrid salvó un empate con un gol de penalty de Kylian Mbappé (1-1).

El Girona se ha hecho fuerte en casa y Montilivi ha sido un fortín en muchas ocasiones. El conjunto catalán ha jugado 15 partidos y ha sumado 22 de los 45 puntos en juego, el 48,8%. En la casa del Girona han perdido 6 equipos: el Valencia (2-1), el Alavés (1-0), Osasuna (1-0), el Barcelona (2-1), el Athletic Club (3-0) y el Villarreal (1-0). Además, Míchel y los suyos han cosechado 4 empates: Espanyol (0-0), Oviedo (3-3), Real Madrid (1-1) y Getafe (1-1). De las 6 porterías a cero que ha dejado el Girona esta temporada 5 han sido en Montilivi: Espanyol (0-0), Alavés (1-0), Osasuna (1-0), Athletic Club (3-0) y Villarreal (1-0).

Todavía quedan 4 partidos este curso futbolístico 25-26 en Montilivi: Betis (j33), Mallorca (j34), Real Sociedad (j36) y Elche para cerrar la temporada (j38). Los 42 puntos marcados por Míchel Sánchez como cifra para alcanzar la tranquilidad, la permanencia, cada vez están más cerca. Asegurar la continuidad una temporada más en la máxima categoría del fútbol español permitirá con margen trabajar en el futuro y, por ejemplo, decidir quién debe ser el entrenador la próxima temporada.