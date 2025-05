Míchel Sánchez, entrenador del Girona, vuelve al trabajo

El Girona vuelve a tener al capitán del barco al pie del cañón. Este lunes 12 de mayo Míchel Sánchez se ha incorporado a su puesto de trabajo después del susto del jueves pasado. A primera hora, el entrenador del conjunto catalán se ha vestido de corto para saltar al campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva del Girona y dirigir la sesión preparatoria del equipo antes del trascendental partido en Valladolid (martes, 19h).

Míchel sufrió hace unos días una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda y tuvo que ser ingresado en la Clínica Bofill de Girona siguiendo la recomendación de los médicos del club. “Es una cuestión de protocolo” explicó el viernes pasado su amigo y segundo entrenador del conjunto blanquirrojo Salva Fúnez.

El entrenador de Vallecas ha permanecido 4 días ingresado antes de recibir ayer domingo el alta médica. “Como sabéis he tenido un problemilla de salud. Gracias tanto a los doctores del club como a los de urgencia en la Clínica Bofill como en planta. Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, ese es el diagnóstico. Me ingresaron para hacerme pruebas para ver mi estado por dentro. Después de las pruebas he estado unos días ingresado y ayer me dieron el alta. Se va a completar con estudios ambulatorios para ver la procedencia pero lo demás está diagnosticado y está bien. Ahora, poco a poco, volver a la normalidad con la tranquilidad de siempre y hacer lo que más me apasiona que es entrenar al Girona”, ha explicado Míchel.

El Girona es el encargado de abrir la 36a y antepenúltima jornada de Primera en campo del Real Valladolid, el colista de la categoría y ya descendido. Para este partido Míchel pierde a dos puntales del equipo: Krejci y Yangel Herrera, por sanción. Además, tiene las bajas de: Van de Beek (ha pasado por el quirófano para corregir unas molestias en el talón izquierdo y estará 5 meses de baja), Miguel, Misehouy y Brian Gil por sanción. El conjunto catalán busca tres puntos importantísimos porqué arranca la jornada con 38 puntos solo 4 por encima del descenso que marca el Leganés (aunque el Girona tiene ganado el average al equipo madrileño). Después de enfrentarse al Valladolid, el Girona viajará a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad y cerrará la temporada en casa contra el Atlético de Madrid. El Girona busca amarrar la tan ansiada permanencia.