McGrath, campeón de España incontestable

Paul McGrath se ha adjudicado el primer título de Campeón de España de los 10.000 metros marcha en el marco de los campeonatos nacionales que este año se disputan en Tarragona, en el estadio Natalia Rodríguez. La marca de 38:49.76 conseguida por McGrath le coloca en la tercera posición de todos los tiempos tan solo por detrás de Paquillo Fernández y Miguel Ángel López, al mismo tiempo que le sitúa dentro de los diez mejores del año a escala mundial; una marca que hace concebir esperanzas de una gran actuación en el Mundial de Tokio el próximo mes de setiembre.

La prueba de Tarragona comenzó con el dominio en la cabeza de los marchadores con más fondo. Daniel Chamosa, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez se encargaron de llevar el ritmo durante la primera mitad del evento. Y lo hicieron como un reloj, clavando los 20 minutos en el paso por el kilómetro 5.

Fue entonces cuando Paul McGrath decidió ponerle un punto más de exigencia a los participantes acelerando el ritmo. Ninguno de los opositores a McGrath pudo seguir el paso marcado por el de Gavá. El título estaba sentenciado a un ritmo de 3:45 el kilómetro sencillamente inalcanzable para cualquiera de sus rivales. La única incógnita consistía en ponerle nombre y orden a sus acompañantes en el podio. Diego García Carrera se adjudicó la segunda posición y la medalla de plata por delante de Daniel Chamosa.

"Las sensaciones han sido muy buenas, mejor de las esperadas, porque me he visto con fuerza, con fluidez. He tenido un último mes que me notaba un poco flojo, pero he visto que el entrenamiento no se pierde. Quería hacer un gran último 5.000m como test para el Mundial de Tokio, porque ahí es donde se juegan los puestos de honor, pero no tenía expectativas, no pensaba qué marca podía hacer", explica McGrath, que ha pasado dos semanas en Glasgow, lugar de origen de su familia paterna, huyendo del calor y entrenándose en solitario.

Los planes de McGrath pasan ahora por la preparación del Mundial de Tokio en setiembre. McGrath se instalará en Font Romeu, y allí se encontrará con todos los marchadores de la selección, aunque cada uno con su grupo de entrenamiento y sus rutinas. McGrath llegará a Font Romeu con todos los pronunciamientos para una gran actuación en el Mundial.