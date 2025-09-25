Manolo González: "Mirar a la clasificación no hace ningún bien"

El Espanyol quiere seguir en la parte alta de la clasificación y tras la derrota contra el R Madrid y el empate ante el Valencia tendrá que ganar al Girona, colista y sin haber ganado todavía. A priori, es un partido propicio para permanecer entre los mejores, pero el entrenador Manolo González no se fía de la situación del conjunto gerundense: "Mirar a la clasificación no hace ningún bien, porque es la jornada 6 y queda mucha Liga. Salvo Madrid o Barça se ha demostrado que la clasificación no significa nada, es muy pronto y no es significativo. Es un partido complicado, difícil, ellos tienen muchas ganas de ganar pero nosotros pienso que muchas más que ellos”.

Aunque las posiciones a nivel clasificatorio son radicalmente distintas a las del año pasado, cuando un imponente Girona humilló 4-1 al Espanyol, el técnico no quiso mirar atrás: "No miro atrás, eso no lleva a nada. Cambiamos cosas a partir de ese día, hemos mejorado cosas a nivel defensivo y ofensivo, el equipo tiene más confianza que obviamente hace un año pero al final todo son dinámicas también. El equipo está en una buena dinámica, hemos de seguir con esta línea y llevar el mismo ritmo que ante el Valencia o toda la temporada. A partir de aquí, el partido se puede decantar por muchos factores, pero sobre todo que seamos un equipo reconocible".

En este sentido no dudó en calificar como "trampa", no solo el partido de mañana, sino cualquier enfrentamiento de Primera División: "Cada partido es trampa. Ante el Valencia tirando a puerta 21 veces empatas en el minuto 95. Eso ya te dice lo que es LaLiga. Es un partido muy difícil y muy complicado como todos los de LaLiga, mañana hemos de salir a nuestro mejor nivel, a ganar desde el minuto 1, y a partir de ahí intentar que el rival no nos haga daño. Hemos de tener en cuenta en el momento en que no estemos bien apretarnos los el cinturón, estar organizados y cabeza, en el momento en que no estemos mal que no pase nada”.

González también se refirió a la situación de colista del Girona: Es un equipo que tiene su identidad, vayas mejor o peor es algo difícil de cambiar de un día para otro. Tiene su identidad de tener el balón, de ser valiente, el día que no lo es es también porque el rival juega su papel y es dónde hemos de entrar nosotros, a ver si somos capaces de ser un equipo agresivo y valiente para poder ganar. Es un equipo con variantes en la salida del balón, a la hora de presionar, a ver qué nos encontramos mañana. Vamos a prepararlo para que cualquier eventualidad que nos prepare el Girona poder superarla”.

Pere Milla en la lista

Después de perderse dos partidos de sanción por insultar al árbitro del Espanyol-Mallorca, Pere Milla, máximo goleador con tres dianas, regresa a la convocatoria aunque no está claro que sea titular. Se da la casualidad de que el equipo blanquiazul no ha ganado con el atacante ilerdense fuera del equipo.

Posible alineación: Dimitrovic/El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero/Lozano, Expósito, Pickel, Dolan/ Puado y Roberto

Girona -Espanyol, 21.00 hs, viernes, Montilivi