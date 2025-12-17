COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Es necesario contar con Ter Stegen, tiene galones y categoría mundial"

Manolo Oliveros analiza la figura y la situación del portero alemán que se ha estrenado esta temporada con el Barcelona en la Copa del Rey.

December 16, 2025, Guadalajara, Castile La Mancha, Spain: Marc Andre Ter Stegen of FC Barcelona during KingÂ´s Cup football match between CD Guadalajara and FC Barcelona at Pedro Escartin Stadium in Guadalajara, Spain, December 16, 2025 (Credit Image: © Ruben Albarran/ZUMA Press Wire)
Manolo Oliveros

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura2:13 min escucha

