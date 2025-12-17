Te 'cuento' lo que vas a escuchar si llamas a la centralita del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo este miércoles

Si llamas entre 18:00 y 20:00 horas de este miércoles 17 de diciembre a la centralita del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (949 337600) te puedes sumergir en la fantasía que rodea a una original y emotiva iniciativa que cumple su sexta edición, 'Cuentos por teléfono.... de Navidad'.

Organizada por la Concejalía de Cultura y la Biblioteca León Gil de la localidad por primera vez durante la pandemia, la actividad, que está basada en un libro de Gianni Rodari titulado precisamente 'Cuentos por teléfono', se ha convertido en cita ineludible del calendario cultural navideño del municipio.





"Los contadores y contadoras somos en torno a unas 10 personas, entre el personal de la biblioteca, los tres bibliotecarios; las narradoras que hay en Cabanillas, que son aficionadas, pero muy buenas contadoras de historias y colaboran en todas las actividades que organizamos, y los dos concejales que estamos en el área de Cultura" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara la edil de Cultura cabanillera, Rosa María García, añadiendo que la complicidad incluye a "la persona que está en la centralita, que este año es la propia directora de la biblioteca, porque ahí es donde realmente empieza la magia".

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo Imagen de 'Cuentos por teléfono... de Navidad' 2024

De este modo, será la directora de la León Gil la encargada de atender esa línea telefónica respondiendo con una frase que invita a sumergirse en la magia desde el primer contacto: "Bienvenidos a los Cuentos por teléfono... de Navidad. Le voy a pasar con un narrador" -ha parafraseado García, explicando que, según edad y circunstancias de la persona que llama, "va pasando las llamadas a las distintas líneas donde estamos los narradores y narradoras".

Pero los cuentos adaptados a las diferentes edades no son los únicos protagonistas de esta actividad navideña, ya que "a veces son poemas, más largos o más cortos; a veces cantamos; a veces rimamos; hacemos recetas de Navidad" -ha aclarado la concejala, con el objetivo de que "sea muy variado y que sea un poco ágil para poder atender cuantas más llamadas mejor".

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo Imagen de la 5ª edición de Cuentos por teléfono... de Navidad'. A la izquierda y en el centro de la imagen, los concejales de Cultura, Luis Blanco y Rosa María García

Y, desde luego, no son pocas las que se reciben, fundamentalmente "de Cabanillas y de Guadalajara", pero otras muchas proceden "del resto de España, sobre todo del norte", entre las que, sin duda, hay algunas que resultan especialmente "enternecedoras", como es el caso de las que hacen "personas mayores que viven solas, que nos dicen ¡cuántos años hacía que no me contaban un cuento de Navidad! y que, después del cuento, surge en ellos la necesidad de contarte un poquito más de su vida", pero también aquellas que reciben de "familias enteras y ponen en manos libres y lo gozan muchísimo, te aplauden y te piden otro".

Sin olvidar una emotiva anécdota que hizo que Cabanillas del Campo saltase a los medios de comunicación a nivel nacional, que es la protagonizada por "una niña hace dos años que llegó a llamar ocho veces".

Y es que, tal como ha asegurado Rosa María García, "para los contadores y contadoras, esta actividad cultural es un auténtico regalo. Quedamos antes, vamos con gorros, con instrumentos de música, es decir, lo vivimos intensamente porque es algo que a nosotros nos llena mucho y yo creo que eso se transmite después en las llamadas".