La imagen del día de Manolo Oliveros: "Los deseos y la carta a Papá Noel del Barça, Espanyol y Girona"

Manolo Oliveros habla en Nochebuena de aquello que esperan culers, pericos y gironins: que gane Laporta y/o que se gane la Champions, que continúe Flick y/o se fiché a otro Lewandowski; acabar en zona Champions de la mano de Manolo González y que haya más socios; y mantener la categoría apoyando a Quique Cárcel para hacer una gran plantilla 

LA IMAGEN DEL DIA | 24 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS
LA IMAGEN DEL DIA | 24 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:41 min escucha

