La imagen del día de Manolo Oliveros: "Los deseos y la carta a Papá Noel del Barça, Espanyol y Girona"
Manolo Oliveros habla en Nochebuena de aquello que esperan culers, pericos y gironins: que gane Laporta y/o que se gane la Champions, que continúe Flick y/o se fiché a otro Lewandowski; acabar en zona Champions de la mano de Manolo González y que haya más socios; y mantener la categoría apoyando a Quique Cárcel para hacer una gran plantilla
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:41 min escucha
"Celebramos el nacimiento del niño Jesús. Pero Él no nació en cualquier entorno, sino en el seno de una familia, pequeña y sufriente, pero una familia"
Pilar García de la Granja
