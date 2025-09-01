El Girona traspasa a Yangel Herrera a la R Sociedad

El Girona ha traspasado a Yangel Herrera a la Real Sociedad club con el que ha firmado un contrato de cinco temporadas a cambio de unos 12 millones de euros.

Llegado en el verano de 2022, inicialmente cedido por el Manchester City y posteriormente fichado de manera definitiva, Yangel Herrera ha defendido la camiseta rojiblanca durante tres temporadas. En este período, el centrocampista venezolano ha disputado un total de 85 partidos oficiales, anotando 11 goles y repartiendo 5 asistencias. Temporada tras temporada fue ganando peso en el equipo y consolidándose como una pieza clave en el esquema de Míchel.

Su papel fue especialmente destacado en la campaña 2023-24, en la que disputó 29 partidos de Liga y marcó 5 goles, contribuyendo a la histórica clasificación del Girona para la Liga de Campeones. En la temporada 2024-25, volvió a firmar grandes actuaciones, con 29 partidos, 4 goles y 3 asistencias en la Liga, además de debutar con el club en la máxima competición europea.

Vanat el siguiente

La salida de Herrera va a coincidir con la llegada del Vladyslav Vanat, delantero centro ucraniano de 23 años y 1´82 metros de altura procedente del Dinamo de Kiev con el que marcó 21 goles en el último campeonato. Su traspaso costará 15 millones. El Girona quiere repetir la experiencia de con el también ucraniano Artem Dovbyk que marcó 28 goles en la temporada que jugó en Montilivi.