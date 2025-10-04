Al Girona sólo le vale ganar

La situación del Girona es asfixiante aunque los más optimistas del lugar piensan que los tres empates en los últimos cuatro partidos, y haber dejado la portería a cero contra el Espanyol, son motivos suficientes para la esperanza. No es incierto, pero un triunfo frente al Valencia calmaría las aguas y daría una tranquilidad necesaria con quince días por delante sin fútbol por un nuevo parón de selecciones.

El Girona necesita reencontrarse y, visto lo visto, la permanencia pasará por Montilivi. Desde su regreso a la élite del fútbol español el verano de 2022 el Girona se ha hecho fuerte en casa. La temporada 22-23 sumó 10 triunfos y 3 empates, la siguiente campaña – la 23-24 – incrementó a 15 las victorias en su feudo más 2 empates. Y la última temporada, cuando estuvo coqueteando con el descenso, en Montilivi solo se ganaron 3 partidos.

Dice el refrán que “a perro flaco todo son pulgas”, el Girona es el mejor ejemplo. Los resultados no acompañan y cuando intenta levantar la cabeza llegan las lesiones, la última la del jugador con más talento del equipo: Azzedine Ounahi. El centrocampista marroquí sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Recibió un golpe en el partido contra el Espanyol, jugó la segunda parte con mucho dolor, se ha agudizado y ha derivado en lesión. Es la octava baja del Girona, a saber: David López, Abel Ruiz, Thomas Lemar , Viktor Tsygankov, Donny Van De Beek y Juan Carlos, lesionados, y Joel Roca y Vladyslav Krapyvtsov que están disputando el Mundial sub 20.

La ausencia de Ounahi es un contratiempo más para Míchel Sánchez que tiene poco fondo de armario y además se queda sin el cerebro del equipo. Un jugador que en San Mamés dejó una de las grandes actuaciones individuales de la temporada. La baja del internacional marroquí debe dar más peso a Iván Martín en el centro del campo. Después está la “ley del ex”. Visita Montilivi Arnaut Danjuma que la temporada pasada jugó en el Girona cedido por el Villarreal y dejó luces y sombras. Ahora llega tras marcar 3 goles en las 7 jornadas de liga que se han disputado. Lleva los mismos goles que todo el Girona junto.

Los resultados del Girona esta temporada: J1 Girona 1 – Rayo 3; J2 Villarreal 5 – Girona 0; J3 Girona 0 – Sevilla 2; J4 Celta 1 – Girona 1; J5 Girona 0 – Levante 4; J6 Athletic Club 1 – Girona 1 y J7 Girona 0 – Espanyol 0.

Los resultados del Valencia esta temporada: J1 Valencia 1 – Real Sociedad 1; Osasuna 1 – Valencia 0; J3 Valencia 3 – Getafe 0; J4 Barcelona 6 – Valencia 0; J5 Valencia 2 – Athletic Club 0; J6 Espanyol 2 – Valencia 2 y J7 Valencia 1 – Oviedo 2.

El Valencia aterriza en Montilivi con la clara intención de sumar el primer triunfo del curso lejos de Mestalla (sólo ha puntuado en Cornellà-Prat frente al Espanyol). Su entrenador, Corberán, llega tras ver como el Oviedo remontaba en Mestalla en dos minutos. Después se ha abierto el debate sobre si el técnico del Valencia criticó o no a sus jugadores tras el partido. Futbolistas como: Foulquier, Javi Guerra, André Almeida o Hugo Duro pueden empezar el partido desde el banquillo.

El Girona-Valencia se juega con el arbitraje del castellano-manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos, el asturiano Pablo González Fuertes estará en el VAR.