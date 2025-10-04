Amplio dispositivo en Ortigueira para buscar a un octogenario desaparecido
Colabora el equipo de drones de Axega, una brigada canina, vecinos, GES y Protección Civil
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
La unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) colabora desde la mañana de este sábado en el operativo de búsqueda de un hombre de 85 años desaparecido en el municipio de Ortigueira.
Según informa el 112 Galicia, fue notificado de la desaparición sobre las 16.00 horas de este viernes, momento en el que la Guardia Civil solicitó la incorporación de más recursos para reforzar las tareas de búsqueda. Actualmente, según el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, colaboran en el dispositivo también una unidad canina, vecinos, el GES y Protección Civil.
En concreto, la operación de búsqueda se centra en la zona de Lugar Rande, en Couzadoiro.
Escucha en directo
COPE FERROL
Ángel Expósito, sobre el informe de la UCO: "José Luis Ábalos es espectacular, sigue siendo diputado, sacando sobres o repartiéndoselos desde Ferraz"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h