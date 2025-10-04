Amplio dispositivo en Ortigueira para buscar a un octogenario desaparecido

La unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) colabora desde la mañana de este sábado en el operativo de búsqueda de un hombre de 85 años desaparecido en el municipio de Ortigueira.

Según informa el 112 Galicia, fue notificado de la desaparición sobre las 16.00 horas de este viernes, momento en el que la Guardia Civil solicitó la incorporación de más recursos para reforzar las tareas de búsqueda. Actualmente, según el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, colaboran en el dispositivo también una unidad canina, vecinos, el GES y Protección Civil.

En concreto, la operación de búsqueda se centra en la zona de Lugar Rande, en Couzadoiro.