El Girona consigue el primer triunfo de la temporada

Sufriendo, con un jugador menos y con unas decisiones arbitrales cuando menos rigurosas, así ha llegado el primer triunfo del Girona en la temporada 25-26. No podía ser de otra forma por el guión de esta campaña, con todos los ingredientes propios de un thriller. Un triunfo balsámico que, de momento, permite al Girona dormir fuera del descenso. La vida se ve de otra forma con 6 puntos, el equipo, la afición y el Club se han quitado un gran peso de encima. De los últimos 5 partidos el Girona ha ganado 1 y ha empatado 3; ha sumado 5 de los últimos 9 puntos en juego. El equipo mejora aunque de forma lenta.

Ante el Valencia el Girona ha empezado bien el partido, presionando y teniendo el balón. A los cuatro minutos Portu ha tenido un mano a mano con Agirrezabala y poco después el infortunio se ha vuelto a cebar con el conjunto catalán: lesión de Alejandro Francés (que además acabó expulsado desde el banquillo). A los 17 de juego Vanat ha fusilado con la derecha para el 1-0 tras un mal despeje de la defensa valencianista. A partir del gol, protagonismo para los dos porteros porqué el Valencia compareció al partido.

En la reanudación el conjunto che ha salido decidido a empatar; en el minuto 55 primer aviso con un golpeo a la madera de Diego López que tres minutos después encontraría la recompensa del gol tras un pase de Danjuma desde la izquierda y sobre línea de fondo. Con un Valencia volcado brilló Gazzaniga. Aguantó bien el Girona y en una acción a balón parado Arnau aprovechó el rechace de Agirrezabala tras disparo de Vanat para cobrar nuevamente ventaja (2-1, minuto 62).

Emocionante recta final de partido con unas decisiones rigurosas de Díaz de Mera que expulsó a Iván Martín por doble amarilla (el Girona lleva 5 expulsiones en 8 partidos de liga). El Valencia encerró al equipo de Míchel que se defendió con uñas y dientes y obtuvo el premio gordo ¡Qué caros son los puntos en esta liga para el Girona! La lista de lesionados es larguísima: David López, Thomas Lemar, Azz Ounahi, Viktor Tsyagankov, Abel Ruiz, Van De Beek y Juan Carlos.

Ficha del partido: sábado 4 de octubre de 2025, J8 Liga EA Sports

Montilivi: 10.867

Girona: Gazzaniga; Francés, Vítor Reis, Blind; Arnau, Witsel, Iván Martín, Alex Moreno; Asprilla, Portu y Vanat. Cambios: Hugón Rincón (Francés), Stuani (Vanat), Asprilla (Lass) y Bryan Gil (Portu).

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Rioja, Santamaría, Pepelu, Diego López; Beltrán y Danjuma. Cambios: Copete (Diakhaby), Javi Guerra (Santamaría), Hugo Duro (Beltrán), Ramazani (Correia) y Raba (Diego López).

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego). Amarillas: Víctor Reis, Arnau, Portu e Iván Martín (doble amarilla); Rioja. Roja: Iván Martín y Francés.