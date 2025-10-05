Los vecinos de Almendricos, en Lorca, protestan por el mal estado de su carretera

Centenares de vecinos de Almendricos participaron este domingo en una manifestación para reclamar el arreglo de la carretera RM-D17, que une esta pedanía con la de La Campana, que se ha convertido, por su mal estado, en un punto de concentración de accidentes.

Las asociaciones de vecinos, mayores, mujeres, padres de alumnos y deportistas, se sumaron a la protesta y recorrieron parte de esa carretera de titularidad municipal tras dos grandes pancartas en las que alertaban del peligro y exigían soluciones al ayuntamiento.

Entre los manifestantes se encontraban también concejales de los grupos municipales en la oposición, como la concejala socialista Isabel Casalduero, que propuso al consistorio que utilice para financiar la obra el dinero obtenido de los impuestos de una planta solar ubicada en la pedanía, por los que el ayuntamiento ha percibido 1,3 millones de euros.

El concejal de Pedanías e Infraestructuras, Ángel Meca, ha dicho que el ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto para la reparación de la zona más peligrosa de la vía pero la elevada cuantía de las obras, casi 900.000 euros, impide al consistorio poder financiarlas.

El gobierno local está buscando financiación y negocia con la Dirección General de Carreteras del Gobierno regional su participación en el proyecto durante este mandato.