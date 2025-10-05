Uso policial para la estación de servicio de Cuesta Blanca

La antigua estación de servicio de Cuesta Blanca tendrá una nueva vida y pasa a ser un cuartel periférico de la Policía Local de Cartagena, en la zona oeste del municipio.

Elnuevo cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca será inaugurado el miércoles 8 de octubre y entrará en funcionamiento de inmediato.

La instalación reforzará la presencia policial en la zona oeste del municipio y dará servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores.

El edificio, de aproximadamente 150 metros cuadrados, se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial. Cuenta con despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior.

La inversión supera los 180.000 euros e incluye un sistema fotovoltaico de autosuministro. “Cumplimos nuestro compromiso de este año en el cuartel de Cuesta Blanca, trabajamos para abrir el año que viene el nuevo cuartel de Los Dolores y estamos redactando el proyecto para el nuevo cuartel de La Aljorra, porque ya tenemos compromiso de financiación por parte de la comunidad autónoma”, decía la alacaldesa, Noelia Arroyo.

LOS DOLORES Y LA ALJORRA

La actuación forma parte del Plan Integral de Seguridad Municipal, que contempla además la creación de nuevas sedes policiales, la modernización de la flota y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones.

En el barrio de Los Dolores ya está en construcción el nuevo cuartel. El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se está levantando en una parcela municipal situada entre las calles La Vía y Río Narcea, junto al nuevo parking disuasorio, y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos.

En La Aljorra, el Ayuntamiento transformará el antiguo colegio de la diputación en el séptimo cuartel de Policía Local, con el apoyo del Gobierno regional. La edificación supera los 700 m² útiles (cerca de 800 m² construidos) y acogerá la base del GOESC, la unidad operativa especial del cuerpo.