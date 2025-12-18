El efecto búmeran

El búmeran es una herramienta de caza que debido a su perfil aerodinámico, tras ser lanzado, regresa a su punto de origen si no impacta en el objetivo. Florentino lanzó el primer ataque al Barcelona en la asamblea de socios del Real Madrid. Tardó Laporta unos días en contestar para no interferir en el partido de Champions en el campo del Chelsea. Pero aprovechando una jornada de actos varios en Andorra, Laporta contraatacó hablando ya de bacelonitis. Florentino volvió a la carga en la copa de Navidad con los medios de comunicación. Más ataques con el caso Negreira como punta de lanza. Laporta esta vez no tardó ni 24 horas en contestar. Lo hizo en la previa del Guadalajara-Barça de Copa del Rey amplificando el diagnóstico, pasando de la barcelonitis a la barcelonitis aguda. Trata Laporta de darle la vuelta al relato haciendo quedar al Madrid como el club pequeño que se queja para pasar de la madriditis a la barcelonitis.

No escatima argumentos el presidente del Barça a la hora de contestarle al del Real Madrid. Expone que Florentino trata de desviar la atención para que no se hable de los problemas que tiene el equipo de Xabi Alonso y argumenta que si Florentino ha cambiado radicalmente de discurso en un año es porque se ha quedado solo en la defensa de la Superliga, que el Barça quiere la paz en el fútbol europeo y que por lo visto hay otros que no. Y llega a reconocer Laporta que ya le va bien. Lo que en un principio era un ataque dirección Madrid-Barcelona lo aprovecha Laporta para devolver la andanada con efecto redoblado y además sale reforzado ante su parroquia al erigirse en el gran defensor del barcelonismo. Hasta hace poco la oposición atacaba a Laporta por ir de la mano del Real Madrid en distintos asuntos. Ese argumento ya ha caído a pocos meses de las elecciones a la presidencia del Barça.

No sabemos cuando va a volver a hablar Florentino. Si nos atenemos a los antecedentes puede perfectamente tardar otro año en volver a hablar ya que últimamente solo lo ha hecho en la asamblea. Laporta no tendrá inconveniente en contestar cada vez que se le ataque, está en su salsa, es su hábitat natural, es imbatible en el cuerpo cuerpo. Así que cada ataque que reciba desde la casa blanca le servirá a Laporta para hacerse más fuerte ante los suyos.