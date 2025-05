Dyego, adiós a un mito

Barcelona - Publicado el 13 may 2025, 17:19 - Actualizado 13 may 2025, 17:32

El Barça ha oficializado la marcha de Dyego Henrique Zuffo al final de la presente temporada cuando finaliza contrato. El ala brasileño de 35 años, pondrá de esta forma, punto y final a una exitosa etapa como azulgrana en la que además de ganarlo todo, ha rendido al más alto nivel desde que llegara en enero del 2014. Ya en ese mismo año ganó la Champions y la Copa del Rey a la órdenes del entonces entrenador Marc Carmona, principal artífice de su fichaje. Con Dyego no se va un jugador más. Es el miembro de la historia de la sección que más partidos ha jugado (516) el cuarto máximo goleador con 221 dianas por detrás de Lozano, Ferrao y Wilde y ha levantado 25 títulos, entre los más importantes, tres Champions, cuatro Ligas, cuatro Copas de España y cinco Copas del Rey.

A nivel personal fue declarado mejor jugador del mundo en el 2024, además de ser una vez elegido mejor jugador de la Liga y cuatro veces mejor ala de la competición. Como internacional brasileño ha ganado un mundial, siendo pelota de oro del torneo y una Copa América.

En su comunicado de despedida Dyego ha dicho que "os amo con todas mis fuerzas ha sido un honor, siempre estaréis en mi corazón y en mi historia. dentro de unos años recordaré las noches mágicas que vivimos juntos, al final no son los títulos, sino esas noches donde sucedieron cosas hermosas que siempre recordaré. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Visca el Barça, ahora y siempre".

Según ha podido saber Esports Cope, el Barça propuso al brasileño un año más de contrato en las mismas condiciones que las actuales, pero el jugador lo rechazó ante la oferta del Al-Ula de Arabia Saudí, superior en términos económicos y de duración temporal.

El club le rendirá homenaje, junto con Lozano, que ya ha hecho oficial su retirada como profesional, el próximo 29 de mayo coincidiendo con el primer partido del play off por el título.