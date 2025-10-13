"Lugo segue sendo unha das provincias máis seguras de España": a Garda Civil celebra o día da súa patroa
Ten unha taxa de criminalidade moi inferior á media nacional e un nivel de esclarecemento de delitos superior ao 52 %, dixo a subdelegada do Goberno, Olimpia López, no acto celebrado na Comandancia con motivo do Día do Pilar
En tódolos cuarteis e postos da Garda Civil na nosa provincia celebraron onte o día da súa patroa, a Virxe do Pilar. Os actos centrais tiveron lugar na Comandancia de Lugo, onde o coronel Luis Germán Avilés -xefe da propia Comandancia- destacou a labor dos gardas da nosa provincia para manter a seguridade e perseguir o delito. Pero tamén fixo referencía á cara máis amable da Garda Civil. Puxo como exemplo o seu traballo e colaboración nos incendios deste verán.
Na nosa provincia hai case 1.400 axentes da Garda Civil. A subdelegada do Goberno, Olimpia López, participaba por primeira vez no cargo na celebración do Día do Pilar. Destacou que Lugo é unha das provincias máis seguras de España: ten unha taxa de criminalidade moi inferior á media nacional. Ademais, o nivel de esclarecemento de delitos supera o 52%. Isto é grazas, en boa parte, ao traballo a Garda Civil en Lugo.
Na súa intervención, López destacou “a entrega, a humanidade e o orgullo polo servizo público” que define aos gardas civís lucenses, facendo mención especial ao traballo do corpo na loita contra os incendios forestais, “que obrigaron este verán a afrontar situacións de grande complexidade”. Agradeceu a colaboración dos efectivos “para protexer vidas e bens, e nas investigacións que permitiron identificar e deter aos responsables”.
lugo é unha provincia segura
López subliñou que Lugo continúa sendo unha das provincias máis seguras de España, cunha taxa de criminalidade moi inferior á media nacional e cun nivel de esclarecemento de delitos superior ao 52 %. “Os datos avalan o que todos sentimos: vivimos nun territorio tranquilo, e iso débese á vosa profesionalidade e á coordinación cos demais corpos e forzas de seguridade”, engadiu.
- Durante o seu discurso, a subdelegada fixo referencia a varias operacións destacadas deste 2025, como a Operación AVESE, que desartellou un grupo criminal dedicado ao tráfico de drogas; a Operación TOXOS, centrada na desarticulación dunha rede de branqueo e extorsión a nivel nacional; ou a Operación YAINES, coa detención de 24 persoas implicadas en máis de setenta roubos en naves e establecementos, recuperando material por valor de máis de 600.000 euros.
Tamén lembrou actuacións de carácter máis humano, como o rescate dun mozo con trastorno do espectro autista na “Ruta da Auga” ou á localización dun peregrino desaparecido en Quiroga, grazas á coordinación coa Interpol. “Esas historias lembran o verdadeiro sentido da palabra servizo”, subliñou López.
loita contra a violencia machistA
A subdelegada reafirmou o compromiso do Goberno coa mellora das dotacións e o aumento de efectivos, consciente das particularidades dunha provincia extensa e cunha poboación dispersa. En decembro do 2017 había 1.297 efectivos, e neste 2025, 1.367. “Imos paso a paso, sabendo que o voso traballo é esencial para garantir a convivencia e a liberdade”, destacou.
López tivo tamén palabras de recoñecemento para o papel da Garda Civil na loita contra a violencia machista, agradecendo o labor dos axentes “que con sensibilidade, rigor e discreción para ofrecer ás vítimas seguridade e esperanza”.
“Cada muller protexida, cada acción preventiva e cada agresor investigado é un paso cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria”, afirmou.
A Garda Civil, presenza e apoio en toda a provincia
Rematou a súa intervención agradecendo “a todos os homes e mulleres da Garda Civil destinados na Comandancia de Lugo e nos postos repartidos pola Montaña, a Mariña, Lemos, a Terra Chá, Sarria e a Ulloa”.
“Grazas pola vosa entrega, pola vosa dispoñibilidade constante e pola humanidade coa que exercedes o voso deber. Sodes presenza e apoio, exemplo de servizo público e de compromiso coa cidadanía”, concluíu.