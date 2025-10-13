Santi Cazorla pide unidad al oviedismo tras el cambio en el banquillo: "Podemos matarnos entre todos o morir juntos"

Santi Cazorla fue protagonista en el regreso a los entrenamientos del Real Oviedo en El Requexón. El capitán compareció tras el despido de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión al banquillo, antes del choque del viernes (21:00 horas) frente al RCD Espanyol en el Carlos Tartiere.

Veljko Paunovic. "Me gustaría agradecerle al anterior cuerpo técnico. Ayer aún hablé con Pauno con el que tengo una gran relación. Hemos conseguido algo muy grande con ellos y forman parte de esta historia, lo mínimo que se puede hacer es agradecerles".

Rodilla. "Estoy mejor. Vengo con muchos dolores en especial cuando me infiltré cuando el Barcelona y el Levante".

Bulos sobre la destitución de Paunovic. "Es darle un minuto de gloria a los que se inventan cosas, pero cuando afecta a mi familia tengo que aclarar las cosas. Llevo 22 años en clubes y nunca he formado parte de decisiones de clubes. No me duele, pero sí me molesta. Tengo la conciencia muy tranquila".

Reacción del equipo. "Hay que seguir. Esto se trata de conseguir el objetivo esté quien esté. Lo más importante es el Real Oviedo. Mentalizados ya para el viernes".

Luis Carrión. "El club ha apostado por él y recordamos lo que nos dio. Llega con ganas de aportar y de sumar. Todo el mundo está contento, satisfecho del trabajo que se está haciendo en el día a día. Ojalá poder ayudarle a que salgan las cosas bien".

Polémica por su regreso. "Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Tenemos dos opciones: matarnos entre todos o morir juntos. Vamos a sufrir mucho para mantener la categoría y si no estamos unidos vamos a sufrir más aún. Sé que la afición del Oviedo es inteligente y va a estar con nosotros".

Llegada de Carrión. "Nos ha visto y está fortaleciendo lo que había con Veljko y aportando nuevas cosas. No he podido estar en el día a día, pero el feeling es bueno".

Diferencias Paunovic y Carrión. "Cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol, su sello propio. Con Veljko trabajábamos unas cosas y con Luis otras. Lo importante es salir mentalizados de lo que quiere cada míster".

Conversaciones con Paunovic. "Fui el primero que entró en su despacho una vez le comunicaron que estaba destituido. Me llamó para agradecerme lo que hice desde que llegó. Yo también le agradecí a él porque siempre hemos tenido mucha relación, cercana. Nos desearnos lo mejor porque los dos sabemos como funciona el fútbol. Me siento responsable porque cuando paga los platos rotos un entrenador todos somos responsables. Todavía hablé ayer con él y fue un momento difícil".

Plan de juego por la rodilla. "El plan es jugar sin dolor, pero me gestiono mal. Tengo que mentalizarme porque queda mucha liga. Contra el Barça y el Levante forcé para jugar. He hablado con el cuerpo médico y con Carrión. Quiero sumar, pero con dolores es más difícil sumar".

Partido ante el Espanyol. "Son recuerdos, pero el fútbol avanza y nada tiene que ver este partido con aquel. Sabemos que va a ser difícil, tenemos que prepararlo. Si ganamos podemos acercarnos un poco más a ellos".

¿Final contra el Espanyol? No podemos estar jugando finales en la jornada 9. Cada punto que pierdes es un punto que no recuperas. Son partidos importantes y hay que sumar porque hay que salvarse, pero no es bueno que haya demasiada presión interna y autoexigirse tanto".

Sorpresa por la destitución de Paunovic. "Nos pilló por sorpresa. Estábamos en el entrenamiento y nadie sabía nada. Las decisiones del club hay que respetarlas y nadie levantó la voz, nadie dijo nada. Todo fue por sorpresa, pero queda aceptarlo".

Visita de Jesús Martínez. "Es importante que esté aquí. Tenerlo cerca en una semana de inestabilidad es importante. Ojalá le podamos dar una alegría este viernes que viene a ver al equipo.