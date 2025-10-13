Hispania Nostra incluye 35 monumentos de Badajoz y 36 en Cáceres en su Lista Roja

La asociación Hispania Nostra ha incluido, en el último año, tres nuevos elementos en peligro en la provincia de Badajoz a su Lista Roja del patrimonio para sumar un total de 35 monumentos pacenses, 36 en el caso cacereño tras una inclusión.

Los últimos han sido el palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre, la ermita de la Magdalena en Puebla de Alcocer y la antigua estación de trenes de Zafra, todos en la provincia de Badajoz, mientras que en la de Cáceres el único elemento incluido este año ha sido la Torre de los Vargas o Mirador de las Jerónimas de Trujillo.

En concreto, del palacio Gómez Jara, del siglo XIX, de propiedad privada, preocupa a esta asociación el "estado de abandono que amenaza con el desprendimiento de cornisas y otros elementos, así como su ruina", con un "deterioro generalizado" visible desde el exterior y humedades.

"Se desconoce el estado del interior, pero por el daño de las cubiertas probablemente sea preocupante", ha apuntado Hispania Nostra en la ficha de la Lista Roja.

A su juicio, es un ejemplo de la arquitectura historicista y sus elementos y características estilísticas se conciben "de forma integrada y consciente" para uno de nueva construcción, siendo un "caso excepcional".

"Dado sus destacados valores artísticos e históricos, su desaparición significaría una irreparable pérdida para el patrimonio cultural extremeño", ha apuntado.

También este año, desde julio, se ha añadido a la lista la ermita de la Magdalena o "El Templaero" de Puebla de Alcocer, un monumento religioso del siglo XV, posiblemente reconstruido en aquella época y relacionado con la Orden de Alcántara que "necesita con urgencia una consolidación" y que actualmente su edificio se utiliza como refugio para el ganado.

Asimismo, preocupa también el estado de "abandono y deterioro progresivo" de la antigua estación de trenes de Zafra, del siglo XX, incluida en la lista en febrero, para la que se reclama una puesta en valor para evitar su pérdida, con la creación en ella de un museo del ferrocarril, algo que ya propuso el Ayuntamiento en 2017.

Un total de 35 elementos de patrimonio religioso, civil, militar o arqueológico en la provincia de Badajoz están en esta Lista Roja, de la que han salido en siete monumentos pacenses, ahora en la Lista Verde.

En la provincia de Cáceres, el último elemento incluido ha sido la Torre de los Vargas o Mirador de las Jerónimas de Trujillo, de la Edad Media, que desde enero forma parte de esta lista de elementos en peligro por su "pésimo" estado de conservación.

La Lista Roja recoge un total de 36 monumentos cacereños. De ella han salido cuatro elementos de Cáceres, presentes en la Lista Verde.