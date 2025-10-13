El temporal de lluvias deja un herido grave y cientos de rescates en Tarragona

Hasta las dos de la madrugada, los equipos de emergencias han efectuado 31 salvamentos, principalmente de personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en carreteras

El fuerte temporal de lluvia que ha afectado a Cataluña ha dejado un balance de 18 personas atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de ellas en estado grave y 17 con heridas leves. Entre las 17:30 horas del domingo y las 7:00 de la mañana de este lunes, los Bombers de la Generalitat han gestionado 340 avisos, la mayoría concentrados en las comarcas de Tarragona del Montsià (284) y el Baix Ebre (55), las más castigadas por las precipitaciones torrenciales.

no se ha producido ninguna víctima mortal a pesar de las situaciones

Hasta las dos de la madrugada, los equipos de emergencias han efectuado 31 salvamentos, principalmente de personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en carreteras, caminos o barrancos anegados. A pesar de la complejidad de la noche, el inspector de los Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha destacado que, afortunadamente, "no se ha producido ninguna víctima mortal a pesar de las situaciones 'perilloses' (peligrosas) que se han vivido".

No se ha producido ninguna víctima mortal a pesar de las situaciones peligrosas que se han vivido"

El teléfono de emergencias 112 ha sido un reflejo de la intensidad del episodio, recibiendo 1.950 llamadas que han generado un total de 1.487 expedientes. La gran mayoría de los avisos, un 74,75 %, provenían de la comarca del Montsià. En cuanto a los heridos, la persona en estado grave sufrió una caída, resultando en una fractura de cadera, y ha sido trasladada al Hospital de Vinaròs. El resto de las atenciones médicas han sido por lesiones de carácter muy leve.

Una noche larga y compleja para los equipos de emergencia

Oriol Corbella ha descrito la noche como "larga" debido a la "simultaneidad" de servicios que tuvieron que atender, una situación que comenzó a mejorar una vez que las lluvias cesaron. Actualmente, los Bombers continúan trabajando en servicios activos que ya no se consideran urgentes, como inundaciones en bajos o la asistencia a vehículos que han quedado atrapados en el fango. Estas tareas se suman a las labores de análisis de los posibles daños estructurales en edificios e infraestructuras, como puentes.

los Bombers continúan trabajando en servicios activos que ya no se consideran urgentes, como inundaciones en bajos v

Durante la noche, también se ha llevado a cabo una vigilancia protocolaria de los barrancos para prevenir desbordamientos aguas abajo, una medida que ya ha finalizado. Ahora, los esfuerzos se centran en resolver las emergencias producidas y evaluar los desperfectos. El Grup d'Estructures Col·lapsades de los Bombers está inspeccionando diferentes construcciones y vías para valorar si la fuerza del agua ha comprometido su estabilidad.

Vías cortadas y la vista puesta en nuevas tormentas

La red viaria ha sido una de las grandes afectadas. La autopista AP-7 ha quedado reabierta en sentido sur entre Ulldecona y Freginals, pero en sentido norte todavía se mantiene un carril cortado para facilitar las tareas de limpieza. Continúan cortadas la N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita y la TV-3317 en Freginals. En algunos puntos será necesario el uso de maquinaria pesada para retirar rocas o incluso algún muro derrumbado.

El episodio de lluvias torrenciales afectó inicialmente a las poblaciones de Santa Bàrbara y Godall. Unas horas más tarde, a medida que el agua descendía hacia la costa, los problemas se trasladaron y se multiplicaron en los municipios de Alcanar y Sant Carles de la Ràpita, donde se vivieron los momentos más críticos de la jornada.

la previsión de que se reactive el temporal mantiene a los equipos en alerta

De cara a las próximas horas, los Bombers reforzarán el dispositivo para seguir resolviendo los avisos por inundaciones no urgentes. Sin embargo, la previsión de que se reactive el temporal mantiene a los equipos en alerta. Corbella ha advertido que "habrá que estar 'muy atentos' por si se vuelven a producir situaciones como las de este domingo", cuando el agua "comenzó a arrastrar todo lo que tenía por delante".