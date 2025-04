Dulces sueños

Ha hecho fortuna la frase que repite Hansi Flick desde hace algunos días: “está permitido soñar”. Y todavía más después de que su equipo haya goleado al actual subcampeón de Europa. El Barça de Flick le pasó por encima al Borussia Dortmund recordando en la forma a como el Barça de Guardiola y Messi avasallaba a sus rivales. Esos dos legendarios nombres que nos remiten al mejor Barça de la historia ya resuenan en la tertulias de radio y aparecen hoy en algunas crónicas en prensa escrita. Aquel equipo ganó 14 títulos en cuatro temporadas y éste todavía no ha levantado casi nada, pero permite soñar. Hace seis años que el Barça no pisa unas semifinales de Champions y diez que no comparece en una final, y está muy cerca.

En el fútbol gana el que más goles mete. Es verdad que necesitas un buen portero que te dé seguridad y te salve en momentos de dificultad, una defensa segura y concentrada y un centro del campo que genere y trabaje. Pero sobre todo goles. Y este Barça cuenta con un tridente demoledor. El equipo se va a los 145 tantos en 48 partidos. Ahí sí resiste la comparación con el Barça de Guardiola y Messi que firmaron 190 en 64 encuentros la temporada 11/12. Lewandowski lleva 40 dianas y dos asistencias. Raphinha 28 tantos y 22 asistencias. Y Yamal 14 goles y 18 asistencias, números de Pedro Martín. Entre los tres o han metido o han generado 124 goles. Este tridente remite sin duda al de Messi, Luis Suárez, Neymar que hizo al Barça campeón de Europa por última vez en 2015 superando en la final a la Juventus en Berlín.

Por lo visto en lo que llevamos de rondas de cruces en esta Champions hay dos equipos que están por encima de los demás: el Barça de Flick y el PSG de Luis Enrique que por cuadro podrían verse las caras en la final de Munich. Son dos equipos que se parecen en muchas cosas. En la energía, en el descaro, en la juventud, en el espíritu ofensivo… Hay que ver si el Madrid es capaz de una nueva gesta. Hay que ver si el Inter hace buena la victoria en el Allianz Arena o si el Bayern es capaz de darle la vuelta… Cualquiera de los dos sería un rival durísimo en semifinales para el Barça, quizá ahora mismo más incómodos los italianos, pero el Barça de Flick permite soñar en grande.