Un día especial en la vida de Jordi Cano

Prácticamente todo son buenas noticias para el C. E. Europa esta temporada en la que el equipo juega en la Primera RFEF. Las expectativas depositadas con el aterrizaje del equipo graciense en la categoría de bronce del fútbol español se están viendo más que colmadas. Después de los seis primeros partidos de liga los escapulados son segundos en la clasificación con los mismos puntos que el Atlético de Madrid B y el Cartagena. Arropados por una afición incondicional el Europa se ha hecho fuerte en su terreno de juego del Nou Sardenya donde ya han caído el Nástic de Tarragona y en esta última jornada el Marbella.

Tal vez por este motivo el delantero europeísta Jordi Cano pensó que el partido ante el Marbella era un buen escenario para hacer algo que ya tenía en mente desde hacía tiempo. Tal y como estaba previsto, Aday Benítez, el entrenador, le incluyó en el once titular para enfrentarse al Marbella. Lo único novedoso es que por coincidencia de colores y falta de previsión, el C. E. Europa saltó al terreno de juego cambiando los pantalones azules habituales por los de color blanco.

Lo siguiente en el partido de Jordi Cano fue positivo. Cedió un balón en el área malagueña a Adnane Ghailán para que éste definiera de un chut raso el primer gol del partido. Fue una asistencia con sabor a “venganza” puesto que minutos antes se había anulado un gol a su hermano Álex por un fuera de juego muy estrecho. Minutos después el colegiado expulsaba a un jugador del Europa a instancias del vídeo por un manotazo a un jugador rival. Tocaba comenzar a remar fuerte para mantener la ventaja en el marcador.

Pero Jordi Cano no estaba dispuesto a que las circunstancias le estropearan el día. Por este motivo se fue a por un balón bombeado sobre el área marbellí a la caza del gol. La salida del portero fue del todo temeraria, con la pierna en alto, impactando sobre Cano. Parecía que el penalti se iba a instalar en el relato del partido. Pero no fue así. Ni la petición de vídeo por parte europeísta convenció al trencilla que, a pesar de las imágenes, no quiso conceder la pena máxima a la primera.

Pero sí a la segunda. Un nuevo esférico sobre el área visitante permite que Cano le gane la partida a su marcador Acosta. El agarrón con persistencia del defensor da con el cuerpo de Jordi en el césped. Esta vez el árbitro no duda y señala el punto de los once metros para deleite de la afición ubicada detrás de la portería marbellí. El propio Cano toma el balón y ejecuta el penalti con media paradiña y pierna izquierda para alojar la pelota mansamente en la portería por la derecha del guardameta del Marbella. A siete minutos para el final la victoria se quedaba en Gracia y Jordi Cano se aprestaba para rematar el día tal y como lo había planeado previa sustitución por parte del entrenador.

Acaba el partido y el Nou Sardenya vuelve a ser una fiesta. Los jugadores festejan un triunfo que vuelve a poner al equipo en la parte alta de la clasificación de Primera RFEF. Casi nadie espera lo que va a suceder a continuación. Entre unos y otros llevan a la pareja de Jordi Cano al terreno de juego. Y allí mismo, tras siete años de relación y tras tomar un micro de megafonía, cumple con el ritual de hincar rodilla en tierra para pedirle matrimonio a su novia. Obviamente la muchacha, superando el impacto inicial por la sorpresa, no decepciona a los tres mil espectadores citados en el campo del Europa y concede el “sí” ante los vítores de todo el Nou Sardenya testigo de una venidera boda que debería rematarse con una luna de miel con sabor a permanencia en la Primera RFEF.