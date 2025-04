Dani Olmo llega justo a tiempo

Llega el tramo final de temporada y el Barça se lo va a jugar todo en unas semanas. Resulta utópico pensar que con la carga de partidos a los que te expone el calendario vas a poder tener a todos tus futbolistas importantes en condiciones todo el tiempo. Cayó Balde y ha caído Lewandowski. Por leves que sean las lesiones, en este momento de la temporada, estar dos o tres semanas fuera hace que te pierdas citas clave. En el caso del polaco se va a perder la final de Copa contra el Real Madrid, y muy probablemente las semifinales de Champions contra la Inter. La ida seguro, la vuelta muy probablemente. No hace falta entretenerse mucho en valorar la magnitud de la tragedia. Son 40 goles entre todas las competiciones. La buena noticia es que en este preciso instante recuperas a Dani Olmo.

Una lesión en el aductor le ha hecho perderse siete partidos. Flick ya le pudo dar minutos en Dortmund y algunos más frente al Celta. Hoy debería terminar de rodarse contra el Mallorca. Cuando uno piensa en las alternativas para sustituir de la mejor manera a Lewandowski aparecen dos opciones. Una es Ferran Torres. El tiburón se ha ganado la oportunidad por su actitud, su aceptación de rol secundario, y por su rendimiento. Lleva 17 goles siendo suplente. La otra es Dani Olmo. Quien quiera ver un clínic de cómo jugar de falso nueve que recupere el Barça-Betis de octavos de final de Copa. 5-1 ganó el Barça. El de Terrassa no marcó pero dejó una clase magistral de cómo se interpreta esa posición. Los movimientos entrando y saliendo de la zona para generar espacios, la capacidad de asociación con los compañeros y la aparición en zonas de remate.

Si Olmo no figura de forma indiscutible en el once de gala de Flick es únicamente porque las lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada le han impedido tener continuidad. 32 días en Septiembre-Octubre por un problema muscular, 19 días más en el mes de Enero por una sobrecarga y acaba de salir de otros 20 por una lesión en el aductor. Y no es solo la lesión, es volver a tener ritmo y las precauciones para no recaer. Sin contratiempos, con la calidad y los recursos que tiene Olmo sería indiscutible. Tiene desequilibrio, último pase, movimientos, gol… Pocos tan completos como él. Por suerte para Flick y para el Barça vuelve justo a tiempo.