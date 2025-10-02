Las conclusiones de Pichi Alonso tras la primera derrota del Barça en la Champions: "Para el futuro del equipo"

Tiempo de Análisis, en Esports COPE, tras la derrota por 1 a 2 del FC Barcelona ante el PSG en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

Un duelo muy físico que se decantó en el descuento a favor de los parisinos, con una remontada del vigente campeón de la Liga de Campeones, gracias al tanto del portugués Gonçalo Ramos, que entró en la segunda parte.

Pichi Alonso hizo la siguiente lectura del partido disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"El París Saint Germain lleva más tiempo siendo un equipo. Está un peldaño por encima del FC Barcelona. Es el campeón de Europa y jugó la final del Mundial de Clubes. En este sentido, es un equipo consolidado", afirmó, en Esports COPE.

Lo que más le impresionó a Pichi Alonso del conjunto de Luis Enrique fue la aportación de "los jóvenes" en el once titular.

"Los tres delanteros titulares no estuvieron, pero tiene una plantilla muy buena y Luis Enrique es un muy buen entrenador. En la segunda parte jugó hombre a hombre para tener más presión. Acabó el partido físicamente de forma estratosférica. Parecían aviones", comentó, sobre la diferencia en el juego entre ambos equipos tras el descanso.

Alonso también destacó el papel de los laterales del conjunto galo y su importancia para sumar los tres puntos de la Ciudad Condal: "Estamos hablando de los dos mejores laterales del mundo - Hakimi y Nuno Mendes - y los tiene el mismo equipo. Son jugadores muy completos", confesó.

EFE Lamine Yamine intenta regatear a Nuno Mendes durante el Barcelona - PSG.

Sobre el planteamiento inicial del técnico alemán, Hansi Flick, comentó: "Eric García y Cubarsí estuvieron bien; especialmente, Eric. Ferran Torres, por su parte, está en un momento dulce. La derrota puede ser positiva porque te coloca en el lugar donde estás. No estamos en el lugar del campeón de Europa, pero estás cerca", resumió, Pichi Alonso.

"Es bueno que bajen un poco los humos. Esta derrota te enseña muchas cosas. Ganas mucha experiencia si vuelves a jugar contra el equipo de Luis Enrique. Te tiene que enseñar otras cosas. Si en los 90 minutos no puedes ganar, mejor empatar", agregó.

Finalmente, el técnico echo de menos que en los últimos 20 minutos el conjunto blaugrana "dejara de presionar" porque "atacaban constantemente. Era una prolongación de su juego constante. Es una experiencia buena para el futuro del equipo", finalizó, en cuanto, a la primera derrota del FC Barcelona en la Liga de Campeones.