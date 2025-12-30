¿Quién es Claudio Echeverri, el nuevo jugador del Girona?

Echeverri es talento puro, un jugador llamado a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol. Claudio Jeremías Echeverri es un futbolista argentino de 19 años, el 2 de enero cumplirá 20; nació en la ciudad de Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. A pesar de su corta edad ha llamado la atención del fútbol europeo y mundial como una de las grandes promesas futbolísticas de un futuro cercano. Tanto es así que en el 2024 el Manchester City fichó a Echeverri a cambio de 18 millones de euros. La plata fue para River Plate donde el diablito se ha formado. Lo de ‘Diablo’ o ‘Diablito’ es un apodo que recibió cuando aterrizó en River con 9 años. Un entrenador de los millonarios lo comparó por el apellido y por su juego con el fabuloso futbolista boliviano Marco Etcheverri (es una homofonía, los apellidos suenan igual pero se escriben diferente).

¿Cuándo se dio a conocer Claudio Echeverri? El 2023 es un año clave para Echeverri. Primero, el Campeonato Sudamericano sub 17 celebrado en Ecuador. Argentina no puede revalidar el título conseguido en 2019, la edición de 2021 se canceló por la pandemia de Covid-19. Pero Echeverri empieza a llamar la atención marcando 5 goles y dando 3 asistencias en los 8 partidos que jugó; se convierte en el segundo máximo goleador del torneo. Unos meses después llega el Mundial sub 17, en Indonesia. Echeverri vuelve a poner los goles, 5 también; destaca el hat-trick que marca contra Brasil y clasifica a Argentina para las semifinales. Entre medio de los dos torneos llegó el esperado debut con el primer equipo de River y la alternativa que le sirvió Martin Demichelis. Con 11 añitos Echeverri exhibió su clase en un torneo en Italia, con 4 goles y 1 asistencia ante la Juventus.

¿Cómo juega Claudio Echeverri? Es un enganche, un mediapunta versátil, con capacidad para jugar en las bandas. Tiene una excelente conducción, regate en velocidad y una visión de juego individual y colectiva. Es un jugador diestro, habilidoso, con un excelente golpeo, destreza, rapidez y no excesivamente alto (supera por poco los 170 centímetros).

El pasado mes de febrero, Claudio Echeverri aterrizó en Manchester para incorporarse al City. Empezaba un aprendizaje y una adaptación al fútbol europeo. En verano llegó su primera gran decisión: buscar una cesión a un equipo para tener minutos y seguir creciendo. El City quería que fuese al Girona pero él escogió el fútbol alemán y el Leverkusen. Ahora, se encuentra con un gran reto: demostrar que tiene sitio en el fútbol europeo después de la etapa fallida en el Bayer Leverkusen. Necesita minutos y las miradas estarán puestas en él para que ayude al Girona a conseguir la permanencia en Primera División.