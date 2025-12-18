La Champions League femenina ya tiene su hoja de ruta hacia la gran final de Oslo con un Clásico que asoma en Europa

Morbo en el sorteo de la fase final de la Champions League femenina que ha tenido lugar este jueves en Nyon (Suiza), tras deparar un posible duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final.

Si el conjunto de Pau Quesada supera la eliminatoria de repesca ante el París FC el próximo mes de febrero seria el rival del conjunto azulgrana en la siguiente ronda de la competición europea.

El equipo que dirige el técnico Pere Romeu tendrá el factor campo a favor también si llega a las semifinales del torneo que se disputarán entre los meses de abril y mayo. El FC Barcelona jugaría contra el ganador de la eliminatoria de repesca entre el Atlético de Madrid y el Manchester United o el Bayern de Múnich, que pasó como cabeza de serie tras quedar en el 'top-4' de la fase liga y accedió de forma directa a los cuartos de final.

En la entidad culé se valora positivamente el sorteo de la fase final de la Liga de Campeones femenina. De este modo, evita a los rivales más fuertes como son el Olympique de Lyon, el Chelsea y el actual campeón de la máxima competición europea a nivel de clubes, el Arsenal, hasta una hipotética final.

El escenario sería el sábado 23 de mayo en el estadio Ullevaal Stadion de Oslo, en Noruega. El directivo responsable de la sección, Xavi Puig, valoró el sorteo en los canales oficiales del club.

"Muchos equipos ya nos conocemos, es un sorteo difícil, porque a estas alturas quedan los mejores. Intentaremos competir como sabemos y nuestro objetivo, como siempre, es ganar la Champions", expresó.

También tuvo palabras para valorar un posible Clásico en los cuartos de final con el partido de vuelta en Barcelona: "Nos conocemos muchísimo, jugamos la Liga de nuestro país. Será un partido complicado y difícil, porque el Madrid está jugando muy bien hace unos años. Intentaremos competir y ganar", valoró el directivo barcelonista.