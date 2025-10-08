Can Dragó se prepara para alojar al Europa

Las instalaciones de Can Dragó quedarán cerradas el próximo 13 de octubre para iniciar la adaptación del recinto a las necesidades derivadas de la llegada del C. E. Europa para la disputa de la segunda vuelta del campeonato de liga de Primera RFEF. Las obras implican una inversión que ronda el millón de euros que se emplearán para la instalación de un campo de césped natural, la mejora del alumbrado para poder disputar encuentros con iluminación artificial que permitan ser emitidos por televisión y la ubicación de graderías desmontables que permitirán un aforo de 3,000 espectadores. El sistema de riego también se verá modificado. Las obras deberán estar acabadas antes del 15 de enero de 2026 que es la fecha comunicada por la Federación Española para que el Europa cumpla con la normativa de competición en la categoría de bronce de nuestro fútbol.

El traslado del C. E. Europa a Can Dragó ha modificado sustancialmente la vida del Club Atletisme Nou Barris, la entidad que utilizaba el recinto para su actividad deportiva. La negativa inicial a verse desalojados de la Meridiana derivó en una intermediación de la Federación Catalana d'Atletisme para alcanzar un acuerdo que fuera satisfactorio para todas las partes. El Club Atletisme Nou Barris acabó dando luz verde al acuerdo entendiendo que modernizaría unas instalaciones a las que volverían superada la situación provisional del Europa por lo que respecta a su terreno de juego. En este sentido en la entidad de Gracia siempre se han rebelado contra la suerte de tener que abandonar el Nou Sardenya sin perder la esperanza de encontrar a medio plazo una solución definitiva para quedarse en Gracia.

Sin embargo unas recientes declaraciones del presidente del Institut Barcelona Esports, David Escudé, refiriéndose a una estancia del Europa en Can Dragó de carácter “prolongado” ha levantado el recelo en el entorno del Club Atletisme Nou Barris que teme verse despojado de Can Dragó donde se instalaron en 1990. En este sentido y antes del inicio de las obras han aparecido una serie de pintadas en el recinto en contra del Europa. “Fuera Europa. Can Dragó para los atletas” es el lema con el que se han redactado las pintadas, de momento de autoría desconocida y que avivan la polémica de la llegada del club escapulado a la Meridiana.