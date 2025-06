El Barça que quiere Yamal

En la entrevista a Lamine Yamal en El Partidazo se habló del Balón de Oro, de la Champions o del Mundial. Pero quizá el objetivo más ambicioso que planteó el joven crack blaugrana llegó cuando Juanma Castaño le pregunta en qué puede mejorar el Barça. A Yamal le gustaría que creciera la autoestima y la confianza en las propias posibilidades. Y puso como ejemplo al Real Madrid. Ante un resultado adverso la mentalidad blanca está en el convencimiento absoluto en la capacidad para superarlo, aunque después la cosa acabe mejor o peor. En cambio en el Barça siempre se tiende al pesimismo. Incluso en las mejores épocas se debate sobre el cómo se puede torcer el asunto o sobre cuánto durará la bonanza. El Barça es así.

Esta mentalidad la cambió bastante Johan Cruyff con su Dream Team. Cruyff logró barrer mucho complejo y llevó a un club gana Recopas a levantar su primera Copa de Europa con un estilo de juego atrevido. Hizo fortuna aquella famosa sentencia de “salid y disfrutad”, cuenta la leyenda que pronunciada por el míster antes de saltar a jugar la final de Wembley del 92. También Guardiola contribuyó a ello durante su etapa en el banquillo construyendo un equipo admirado en el mundo más por su estilo de juego que por sus logros, que también. Los Messi, Iniesta, Xavi, Busquets y compañía ganaron mucho y maravillaron todavía más. Pero ni así esa tendencia al catastrofismo o a la autoflagelación han desaparecido del todo de la forma de ser del culé. A Yamal le gustaría que eso cambiara.

Le gustaría eso porque de autoestima y confianza en sus posibilidades él va sobrado. Sólo hay que ver cómo actúa sobre el terreno de juego y escuchar algunas de sus reflexiones. Ya ha soltado una cuantas. En El Partidazo la última cuando se le pregunta si los rivales no le van a empezar coger el truco. Si me cierran el paso por dentro, saldré por fuera. Ninguna duda sobre su capacidad. O la que soltó tras la final de Copa. No importa que nos metan uno o dos, este año no pueden con nosotros. Luego puede salir bien como en Sevilla o mal como en Milán, pero la mentalidad de Yamal siempre es positiva. Dudo que el de Rocafonda, que dejó sus miedos en el parque, pueda cambiar eso al cien por cien porque está en la idiosincrasia culé, pero si su contribución se aproxima a las de Cruyff, Guardiola o Messi ya será mucho.