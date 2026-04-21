Neda programa para 2026 diez espectáculos de teatro, música y magia con el apoyo de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña

El municipio de Neda contará a lo largo de 2026 con una decena de espectáculos gracias a la colaboración de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña. La programación, que abarca desde las artes escénicas hasta la música de raíz y el ilusionismo, ha sido presentada hoy y cuenta con una subvención provincial de 17.998 euros, cantidad que cubre el 75% del coste total de las propuestas.

En el apartado teatral, la cartelera incluirá el monólogo "Oh, mammi blue" de la compañía Cinema Sticado, protagonizado por Elena Varela, así como "Sophie non é o meu nome de guerra", una producción de Redrum que aborda la migración forzada desde la experiencia personal de una mujer en lucha por su libertad. Uno de los platos fuertes será la visita de Isabel Risco con "Nabiza Girl", un montaje en el que la actriz se transforma en una superheroína gallega que reivindica la identidad del país y la igualdad social.

La música y la magia también tendrán un papel protagonista en el ciclo. El Mago Teto regresará a la localidad con "Rock 'n' Magic", un innovador espectáculo donde fusiona el ilusionismo con clásicos del rock and roll acompañado en directo por Fer Risco a la batería y Mon Orencio a la guitarra.

En el ámbito de las músicas de raíz, la programación de verano traerá a Xurxo Fernandes con su gira "Levaino 2026", una propuesta que funde los sonidos tradicionales gallegos con la influencia del Mediterráneo Oriental. Asimismo, el grupo folk As Pías presentará su trabajo "Tradicorda con danza".

En el marco del programa Escena Viva, la localidad ya ha podido disfrutar del estreno de "Unha señora orquestra" de Ailén Kendelman. Como colofón a la iniciativa cultural, la Diputación llevará el cine al aire libre a Neda con la proyección de la premiada "Sirat" de Óliver Laxe y la película "Copito de nieve".

Además de la oferta profesional, la programación reservará un espacio para las representaciones de teatro aficionado local. La iniciativa está cofinanciada por el ente provincial y el Ayuntamiento de Neda.