Hallan tres cadáveres y dos supervivientes en una patera a la deriva en aguas de Cartagena

Hallados los cadáveres de tres inmigrantes junto a dos supervivientes en una patera que se encontraba a la deriva a unas 25 millas de Cartagena. Según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, todos los ocupantes de la embarcación eran varones.

Un rescate en alta mar

La Salvamar Draco ha realizado el trasbordo tanto de los supervivientes como de los fallecidos para llevarlos al puerto de Santa Lucía, en Cartagena. Una vez en tierra, se ha procedido al levantamiento de los cadáveres, según ha precisado la Delegación del Gobierno en un breve comunicado.

Los dos supervivientes han recibido una primera asistencia por parte de la Cruz Roja y, posteriormente, han sido trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Allí han quedado bajo custodia de la Policía Nacional. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el suceso.

La alerta la ha dado un buque militar francés que navegaba por la zona y avistó la patera. La tripulación francesa ha rescatado a los dos supervivientes y ha recuperado los tres cuerpos sin vida. Tras recibir el aviso, la embarcación Salvamar Draco, de Salvamento Marítimo (Sasemar), se ha desplazado al lugar.