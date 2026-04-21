Ferrol en Común urge al delegado del Gobierno a intervenir por los "discriminatorios" horarios y frecuencias del tren a A Coruña

Ferrol en Común (FeC) ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Galicia una "actuación inmediata" para poner fin a la que consideran una situación de discriminación en la línea ferroviaria que une Ferrol con A Coruña. En una nota de prensa, la formación local reclama mejoras urgentes en materia de horarios, tarifas y frecuencias.

FeC sostiene que los recientes anuncios de Renfe sobre la optimización del Eje Atlántico ferroviario "vuelven a dejar en evidencia la discriminación de nuestras comarcas por parte del Estado". La agrupación denuncia que, si bien existe un posicionamiento público favorable al tren, a la hora de materializar las demandas sociales la respuesta es "nula e incluso insultante, ya que se hace con conocimiento de causa y, por tanto, con toda la intencionalidad".

En el comunicado, Ferrol en Común subraya que ni la Xunta de Galicia ni el Ministerio de Transportes han dado respuesta alguna a las reclamaciones concretas aprobadas en la declaración institucional por el tren, así como en los plenos del Ayuntamiento de Ferrol, la Mancomunidad y el Parlamento autonómico, todas ellas respaldadas por unanimidad.

"Ni hay nada presupuestado ni nada programado, más allá de los apoyos simbólicos y las promesas vacías", lamentan desde la formación.

Ante esta falta de avances, FeC dirige su petición directamente al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, como máximo representante del Ejecutivo central en Galicia, exigiéndole una "intermediación inmediata" que atienda la reivindicación concreta del Foro Cidadan. El objetivo final de esta demanda es que Ferrol sea considerada "parte integrante del Eje Atlántico ferroviario de una vez por todas".