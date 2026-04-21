¿Son realmente accesibles los colegios en Cantabria? Las familias empiezan a revisarlo desde dentro

La accesibilidad en los centros educativos de Cantabria vuelve a ser un tema central, pero esta vez desde la perspectiva del día a día de las familias. COCEMFE Cantabria y FAMPA han puesto en marcha una iniciativa conjunta para que sean las propias asociaciones de madres y padres (AMPA) quienes evalúen las condiciones reales de cada colegio, más allá de la normativa vigente.

Una evaluación desde dentro

La campaña, que ha comenzado esta misma semana, implica el envío de un formulario a las AMPA de toda la región. El objetivo es que, durante lo que queda de curso y al inicio del próximo, analicen en detalle las condiciones de accesibilidad de sus centros, abarcando desde el estado de las aceras y los accesos hasta el funcionamiento de las instalaciones interiores.

El presidente de FAMPA Cantabria, José Manuel Torre, ha insistido en que esta mirada es fundamental, ya que a menudo se subestiman las dificultades. Según explica, la accesibilidad es algo que solo se percibe cuando se experimenta directamente. "Muchas veces damos por hecho que un espacio es accesible… hasta que lo analizamos con detalle", ha señalado.

Muchas veces damos por hecho que un espacio es accesible… hasta que lo analizamos con detalle" José Manuel Torre FAMPA Cantabria

Barreras invisibles del día a día

Uno de los puntos clave de la iniciativa es poner el foco en barreras que pueden parecer menores, pero que suponen grandes obstáculos. Un bordillo de pocos centímetros, una puerta estrecha, una acera con demasiada inclinación o una rampa mal diseñada pueden impedir o dificultar enormemente el paso.

Estos impedimentos no solo afectan a personas con una discapacidad permanente, sino también a quienes atraviesan situaciones temporales, como una lesión, o a familias con carritos de bebé. De este modo, la accesibilidad se convierte en un elemento que condiciona la vida cotidiana de un amplio sector de la población.

Alamy Stock Photo Un hombre ciego paseando junto a su perro guía

Desde FAMPA y COCEMFE señalan que la mayoría de los centros educativos, especialmente los más antiguos, presentan deficiencias. Algunos ejemplos son aceras de menos de un metro de ancho, accesos sin rebajes, escalones sin alternativa o entradas con pendientes pronunciadas que impiden el acceso.

En el interior de los edificios, los problemas más comunes son los pasillos estrechos, la señalización insuficiente, los aseos no adaptados o la falta de espacio para que una silla de ruedas pueda girar con normalidad. Son situaciones que, en muchos casos, no se perciben hasta que alguien se enfrenta directamente a ellas.

Un plan para el futuro

El formulario que recibirán las AMPA está acompañado de una guía de accesibilidad que detalla los aspectos a analizar, desde el transporte escolar y las paradas de autobús hasta los accesos, escaleras, ascensores y aseos. La idea es ofrecer una herramienta clara para realizar una evaluación completa.

Una vez recopilados los datos, la información se trasladará a la Consejería de Educación y a los ayuntamientos. Con este diagnóstico detallado, se podrán planificar actuaciones concretas para corregir las deficiencias detectadas en cada centro.

La campaña no busca resultados inmediatos, sino construir una base sólida de información a medio plazo. Las organizaciones estiman que las actuaciones podrían comenzar a partir de 2027, aunque los problemas más urgentes se comunicarán antes. La iniciativa parte de la premisa de que "no se puede mejorar lo que no se conoce".

Más allá de las obras, el proyecto tiene un importante objetivo de concienciación. Tanto FAMPA como COCEMFE insisten en que muchas barreras pasan desapercibidas para quienes no las sufren. Por ello, involucrar a las familias y al alumnado en este proceso tiene un gran valor educativo para visibilizar esta realidad.

En el fondo, esta campaña pone sobre la mesa una cuestión de derechos. La accesibilidad no es una mejora opcional, sino un requisito indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El objetivo final es avanzar hacia un modelo educativo inclusivo donde la accesibilidad sea la norma.