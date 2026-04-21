Quadis Leonauto se corona como el mejor concesionario Peugeot de España

El concesionario Quadis Leonauto de Castellón ha sido reconocido como el mejor concesionario Peugeot de España en 2025, un galardón otorgado por el grupo Stellantis. En una entrevista en el espacio COPE Más Motor del programa Mediodía COPE, su gerente, José María Gil García, ha compartido las claves de un éxito que posiciona a la concesión castellonense como un referente a nivel nacional.

Este prestigioso premio es el resultado de una competición anual entre 90 concesionarios de toda España. La distinción se basa en una puntuación mensual que valora el cumplimiento de objetivos de venta en turismos, vehículos comerciales y renting, una cuota de mercado superior a la media nacional en la provincia de Castellón, un buen rendimiento en la venta de vehículos eléctricos y un alto reconocimiento en la calidad de servicio, tanto en ventas como en posventa.

Las claves de un galardón merecido

José María Gil García, quien lleva muchos años como director, ha confesado que es la primera vez que consiguen este hito. Ha expresado su enorme orgullo y ha atribuido el mérito al equipo de casi 60 personas que trabajan en los centros de Castellón y Vila-real. "El orgullo es para mí, pero también para todo el equipo que me acompaña, 60 personas que día a día estamos trabajando para que realmente hagamos las cosas bien", ha afirmado.

El orgullo es para mí, pero también para todo el equipo que me acompaña" José María Gil García Gerente de Quadis Leonauto

La filosofía de Quadis Leonauto se centra en el cliente. Gil García ha destacado que su equipo actúa como asesor para ayudar a los compradores a tomar la mejor decisión. "Nosotros somos consejeros para poder dar al cliente aquello que realmente necesita", ha señalado, subrayando que este enfoque profesional es ahora un reto a mantener y mejorar de cara a 2026.

El reto de la electrificación y el futuro del sector

El sector de la automoción vive una profunda transformación, y el gerente de Leonauto lo tiene claro: "El futuro de la automoción va hacia la electrificación". Aunque actualmente los vehículos híbridos son los más demandados por las ventajas de su etiqueta de emisiones, la venta de eléctricos puros no para de crecer mes a mes.

El futuro de la automoción va hacia la electrificación" José María Gil García Gerente de Quadis Leonauto

Esta transición exige un esfuerzo adicional por parte de todo el personal. Tanto el equipo de ventas como el de posventa están inmersos en un proceso de formación continua para adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de trabajar que impone el vehículo eléctrico.

Nuevas instalaciones en Vila-real

José María Gil García, de Quadis Leonauto, protagonista en COPE Más Motor

El buen momento de Quadis Leonauto se refleja también en sus planes de expansión. A partir de mayo, el concesionario de Vila-real se trasladará a unas nuevas instalaciones en la Avenida Francia 28. Este cambio permitirá doblar el espacio de taller y exposición para responder a la creciente demanda del sur de la provincia y mejorar la experiencia del cliente, con más comodidades como una zona de aparcamiento exclusiva.

De cara al resto de 2026, las sensaciones son positivas y esperan seguir en la misma línea de éxito que en 2025. Gil García ha concluido agradeciendo la confianza a los clientes y asegurando que les esperan "con los brazos abiertos" para ofrecerles un servicio igual o mejor que el que les ha llevado a ser el número uno de España.