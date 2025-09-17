El aviso de Marcelino Elena al Barça de cara al estreno en Champions: "Si tienen la posesión..."

El FC Barcelona se estrena este jueves (21:00 horas) en la fase liga de la Champions League en St. James' Park ante el Newcastle sin Lamine Yamal. El jugador de Rocafonda no se ha recuperado de sus molestias en el pubis y no ha viajado con el equipo este mediodía a Inglaterra.

El técnico alemán del primer equipo azulgrana, Hansi Flick, sí recupera a De Jong, tras su lesión con Países Bajos durante la fase de clasificación para el Mundial 2026. En Esports COPE hemos hablado con el exinternacional español, Marcelino Elena, que jugó cuatro temporadas en el conjunto inglés.

Así explicó Marcelino su paso por la Premier League. "Fui de los primeros junto a Albert Ferrer. Tuve la posibilidad de conocer una cultura diferente. Algo que me ha aportado el resto de mi vida".

Compañero del mítico Alan Shearer, el actual director y agente de jugadores en 'Spanish Football Sports Agency', destacó que el delantero inglés "era un goleador legendario". "Allí es un Dios", añadió.

Sobre el actual Newcastle, Elena comentó que ahora "está todo más repartido". "Su dimensión es de los equipos que está en el pelotón para ganar la Premier", dijo sobre el primer rival del FC Barcelona en Europa esta temporada.

Si hay un partido mítico entre ambos equipos es el de la temporada 97-98 que terminó con victoria del conjunto local por 3-2 con un 'hat-trick' de Asprilla. "Todavía resonaba aquel partido contra el Barça. Ellos tienen un respeto enorme hacia el conjunto azulgrana. Jugar esa eliminatoria era la cúspide. Es un rival al que admiran. Mucha gente, sin duda, recordara aquel día", argumentó.

CORDONPRESS El Newcastle celebra la conquista de la Copa de la Liga en Inglaterra tras derrotar al Liverpool

"Ahora está muy reforzado a nivel económico. Han empleado bien el dinero y han mantenido una línea con jugadores muy buenos y muy potentes. Tiene una línea de juego bien definida. El equipo ha descendido un par de veces desde que yo me fui. Había cosas para recomponer y se ha hecho bien".

En cuanto al duelo del jueves entre el Newcastle y el FC Barcelona, Marcelino espera "mucha intensidad" durante el encuentro porque "la gente te arrastra".

"Es un ambiente muy eléctrico. Los futbolistas del Barça van a tener poco tiempo para tomar decisiones. Si tienen la posesión se harán con el partido. Si no son capaces, tendrán muchos problemas", expuso, en Esports COPE.

"Va a ser un partido vibrante donde espero más de dos goles. Será una gran fiesta en Newcastle. Un gran partido para los que estén en el campo", concluyó.