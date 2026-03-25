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La respuesta de Lluís Cortes sobre el futuro de Alexia: "Me cuesta imaginarla fuera del Barça"

El exentrenador del Barça ve favoritas a las azulgranas en el duelo de Champions de cuartos de final contra el Real Madrid.

Lluís Cortes, actual seleccionador del equipo femenino de Arabia Saudí
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ENTREVISTA LLUIS CORTES ESPORTS COPE 25-03-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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