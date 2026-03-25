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La imagen del día de Manolo Oliveros: "No es fácil ir al Camp Nou"

Manolo Oliveros detalla el último comunicado del FC Barcelona sobre la cesión de abonos en el Camp Nou por parte de los socios.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 25 MARZO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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