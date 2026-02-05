COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Me gustaría que tocara el Athletic Club; mañana lo sabremos"

Así valora Manolo Oliveros el próximo sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que se celebra este viernes en Las Rozas. 

La imagen del día de Manolo Oliveros 04-02
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 05 FEBRERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:21 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 5 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking