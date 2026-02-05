La imagen del día de Manolo Oliveros: "Me gustaría que tocara el Athletic Club; mañana lo sabremos"
Así valora Manolo Oliveros el próximo sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que se celebra este viernes en Las Rozas.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:21 min escucha
