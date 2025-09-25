COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Hemos vuelto a Oviedo; el Barça, como siempre en Asturias, recibido con entusiasmo"

Oviedo i Barça tornaran a jugar un partit de la màxima categoria 24 anys després. És la imatge del dia de Manolo Oliveros.

LA IMAGEN DEL DIA | 25 SEP 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

25 SEP 2025

1 min lectura

