La imagen del día de Manolo Oliveros: "Fiebre por ver al Barça en el Pedro Escartín"

El conjunto de Hansi Flick pone a prueba su velocidad de crucero en su estreno copero ante el Guadalajara. Así lo ve Manolo Oliveros.

LA IMAGEN DEL DIA | 16 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:48 min escucha

