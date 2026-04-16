La imagen del día de Manolo Oliveros: "Excusas"
Escucha la opinión de Manolo Oliveros sobre las actuaciones arbitrales en las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones: Bayern-Real Madrid y Atlético-Barcelona.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
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