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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Excusas"

Escucha la opinión de Manolo Oliveros sobre las actuaciones arbitrales en las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones: Bayern-Real Madrid y Atlético-Barcelona. 

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Cataluña
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LA IMAGEN DEL DIA | 16 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

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