La imagen del día de Manolo Oliveros: "La encontraremos hoy en el Bernabéu"
Manolo Oliveros analiza el duelo de la fase liga de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, con la figura de Xabi Alonso en entredicho.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:26 min escucha
Los médicos de toda España no se manifiestan contra las comunidades autónomas, no; se manifiestan, por primera vez, contra la ministra de Sanidad"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h