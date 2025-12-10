COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "La encontraremos hoy en el Bernabéu"

Manolo Oliveros analiza el duelo de la fase liga de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, con la figura de Xabi Alonso en entredicho.

Video thumbnail
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 10 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:26 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking