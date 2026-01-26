Se suspende por segunda vez el servicio de Rodalies por otra incidencia en el centro de control de Adif

El servicio de Rodalies de Cataluña se ha vuelto a cancelar pasadas las 7:30 por una incidencia en el centro de control de Adif, según ha anunciado el servicio de Cernaías en su página web.

La confusión es total en las estaciones donde se había anunciado el restablecimiento del servicio para este lunes a las 6:00 horas, si bien, poco después se ha llegado a anunciar la cancelación en dos ocasiones.

Una incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona obligaba a suspender el servicio de trenes de Rodalies y Regionales en Cataluña, según informaba el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

Carmona ha indicado que técnicos de Adif estaban trabajando para resolver lo antes posible esta incidencia, que no afecta a los trenes de alta velocidad.

El portavoz ha añadido que los trenes que habían salido a partir de las 6.00 de la mañana quedarán estacionados hasta que se pueda recuperar el servicio.

Adif tenía previsto concluir hoy la inspección de 69 puntos con riesgo medio y alto de incidencias, especialmente de deslizamiento de tierras, donde se están acometiendo con urgencia o han acabado ya diversas obras en 23 puntos sensibles para garantizar la seguridad del servicio.