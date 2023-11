Migdia COPE a Catalunya i Andorra (23/11/2023) - 14:20

La setmana que ve entraran en vigor les noves restriccions que posa en marxa el Govern per fer front a la sequera. Una sequera que, cal no oblidar, fa 36 mesos que castiga Catalunya perquè fa 36 mesos que no plou de manera generosa per omplir els pantans. És a dir, que el Govern ha tingut força temps per ser previsor i evitar arribar a la situació actual en la qual es comença a lamentar perquè no tenim més dessalinitzadores o si s'ha de començar a pensar a portar vaixells carregats d'aigua. l tot quan d'aquí a pocs dies entren en fase de preemergència que limita a 210 litres per persona el consum d'aigua. De tot plegat i de l'augment del preu de l'aigua n'ha parlat amb Carlos Herrera el president d'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua Xavier Latorre. Aquest enginyer ha explicat a HerraraenCope que la sequera extrema ha agafat al Govern sense els deures fets.





Marxem ara fins al Parlament Europeu on encara ressonen les paraules del comissari de Justícia Didier Reynders en el sentit que Europa supervisarà molt de prop la qüestió de l'amnistia després de rebre moltes queixes i per comprovar si respecte als valors i les lleis de la UE. L'eurodiputada popular Dolors Montserrat i el de Ciutadans Jordi Cañas valoren que Europa posi el focus sobre una llei amb més ombres que Ilums i lamenta que Pedro Sánchez hagi posat la democràcia espanyola sota sospita com les d'Hongria o Polònia.





Les denuncies per violència masclista continuen augmentant de manera significativa. Les dades d'aquest 2023 confirmen la tendència a l'alça dels darrers anys segons han explicat avui els Mossos. Fins al 31 d'octubre la policia autonòmica n'ha instruït 14. 137 denúncies, gairebé un 10?% més que al mateix període l'any passat. També s'han incrementat les detencions. En total s'han detingut 6.056 homes per violència masclista en l'àmbit de la parella o l'exparella.





Aquest dijous estem analitzant una dada espectacular. Les operacions d'estètica han augmentat un 215?% els últims nous anys. Els cirurgians ho atribueixen a la pandèmia i a un canvi en la percepció del cos per l'ús prolongat de les mascaretes o per la imatges de les videotelefonades. També hi té molt a veure, sobretot entre la gent més jove, la pressió dels influencers o la imatge de personatges famosos. Posem rostre a aquesta situació. Ho fem amb l'Andrea que ha passat per Herreraen CopeCatalunyaiAndorra per explicar-nos de què s'ha operat i per què ho ha fet.





Els veïns del centre social Can Vies al barri de Sants i okupat des de l'any 1997 contemplen amb preocupació com l'alcalde Jaume Collboni no ha fet un pas endavant per desallotjar aquest espai que té en peu de guerra els veïns per les festes i la gresca tots els caps de setmana. Ens han explicat que confiaven que amb la sortida d'Ada Colau de l'Ajuntament tot canviaria, però no ha estat així.





Quan parlem d'allò que els passa a les dones, sembla que tothom visqui a Barcelona o una ciutat i que totes les lluites i les coses a conquerir passin en un decorat de llums i semàfors. Però no es així. Les dones del món rural es reivindiquen. Ens han explicat ha arribat el seu moment i que les dones han estat sempre un pilar dins de l'economia agrària tot i que per molta gent encara sorprèn la imatge de la dona pagesa com la Mireia Vidal que ha explicat la seva experiència a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra .