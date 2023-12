Migdia COPE a Catalunya i Andorra (11/12/2023) - 14:20

"Hem de fer pinya". Aquesta es la solució que proposa la consellera d'Educació Anna Simó per treure del pou el sistema educatiu de Catalunya. I és que l'informe PISA sobre l'escola catalana deixa al descobert que el model d'escola catalana es un fracàs i no un èxit com els diferents consellers del ram han venut als ciutadans els darrers 40 anys. Avui la consellera Simó, en lloc de fer autocrítica, s'ha limitat a recordar que calen reformes, però sense dir quines i ha demanat mirada llarga per sortir del pou, però sense marcar una direcció de cap a on ha de mirar el sistema educatiu català que ha tocat fons. Anna Simó no sap que fer si l'únic que proposa es fer pinya. Mala peça al tel.ler per als nostres fills.





Demà acabarà a Dubai la cimera del clima on entre altres acords hem vist com 20 països, entre els quals hi ha França, Finlàndia, Gran Bretanya o els Estats Units s'han posat d'acord en triplicar la producció d'energia nuclear per al 2050. Després de 28 anys arraconada, l'energia nuclear, que per a la Unió Europea té la consideració d'energia verda, està tenint finalment el seu moment d'èxit en la reunió més important del món sobre el canvi climàtic que se celebra aquests dies. Espanya igual que Alemanya s'ha quedat voluntàriament fora d'aquest acord per allargar la vida de les nuclears i en el cas del nostre país les centrals actuals començaran a apagar-se progressivament a partir de 2027. Una possibilitat que la patronal del sector i localitats que viuen de l'activitat econòmica de les nuclears no ho acaben de veure clar.





A Mataró la policia local fa cursos de defensa personal a les alumnes de quart d'ESO amb tècniques senzilles i efectives per poder fugir de possibles agressors.





I els mossos d'Esquadra acaben de resoldre un important robatori del segle passat. Han recuperat una creu gòtica i un manuscrit sobre una llegenda de Montserrat. La policia autonòmica tanca un bon any en matèria de recuperació de documents històrics.





Era d'esperar que la pel·lícula Napoleón de Ridley Scott despertés grans expectatives tant per als amants del cinema èpic i històrics com per als historiadors o els fans de l'emperador francès. La pel·lícula no ha deixat indiferent a ningú com la figura del mateix Napoleón. I es que la cinta de Ridley Scott té errades greus i importants en referència a la biografia del darrer emperador francès. La qüestió es si aquestes errades importen o no a l'espectador com si ho fan als historiadors.









